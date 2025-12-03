Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Thet Htar Thuzar, Pebulu Tangkis Supercantik Myanmar yang Siap Beraksi di SEA Games 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |22:00 WIB
Kisah Thet Htar Thuzar, Pebulu Tangkis Supercantik Myanmar yang Siap Beraksi di SEA Games 2025
Tunggal putri asal Myanmar, Thet Htar Thuzar. (Foto: Instagram/_thethtarthuzar_)
A
A
A

KISAH Thet Htar Thuzar, pebulu tangkis supercantik Myanmar yang siap meramaikan SEA Games 2025 menarik untuk dibahas. Kehadirannya pun dinantikan fans bulu tangkis Indonesia, mengingat popularitas Thet Htar Thuzar begitu terkenal di Tanah Air.

Ya, popularitas atlet tunggal putri Myanmar, Thet Htar Thuzar, di Indonesia telah mencapai level yang unik dan masif. Dikenal tidak hanya karena kemampuannya di lapangan, tetapi juga karena pesona dan kecantikannya, Thuzar berhasil membangun basis penggemar yang besar di Tanah Air.

Para penggemar Indonesia kini memiliki kesempatan untuk kembali menyaksikan aksinya, karena Thuzar dipastikan menjadi perwakilan Myanmar di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 di Thailand.

1. Viral sejak Olimpiade Tokyo 2020

Thet Htar Thuzar, yang lahir pada 15 Maret 1999, pertama kali menarik perhatian publik Indonesia secara drastis saat tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Ia mencatatkan sejarah sebagai atlet bulu tangkis pertama dari Myanmar yang pernah berpartisipasi dalam ajang Olimpiade.

Thet Htar Thuzar. (Foto: Instagram/_thethtarthuzar_)
Thet Htar Thuzar. (Foto: Instagram/_thethtarthuzar_)

Menariknya, meskipun perjalanannya dihentikan oleh wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, popularitas Thuzar justru melonjak. Thuzar sendiri mengaku senang dengan respons penggemar dari Indonesia. Saat tampil di Indonesia Open 2024, ia mengungkapkan sering menerima pesan langsung (Direct Message) di Instagram.

"Saya sering menerima pesan langsung (DM) di Instagram dari para penggemar Indonesia. Alih-alih merasa terganggu, ia justru merasa senang dengan banjirnya pesan tersebut karena sebagian besar isinya adalah dukungan positif," cerita Thuzar.

 

