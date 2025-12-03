Tak Dipatok Target oleh PBSI di SEA Games 2025, Sabar/Reza: Kami Inginnya Medali Emas!

JAKARTA – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan melakoni debutnya di ajang SEA Games 2025. Ganda putra Indonesia itu mengaku tak dibebani target apa-apa oleh PBSI.

Sabar/Reza masuk dalam daftar skuad dengan menggantikan pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Masuknya pasangan ranking delapan dunia itu disinyalir demi membawa skuad Indonesia mencapai target dua medali emas yang ditargetkan oleh pemerintah melalui Kemenpora RI.

1. Ditawari PBSI

Meski begitu, Reza menjelaskan tidak dibebani target khusus oleh PBSI. Atlet jebolan PB Jaya Raya Jakarta itu menceritakan mereka ditawari masuk skuad ketika bertanding di tur Eropa dan dalam pembicaraan tersebut tidak ada pembahasan mengenai target.

“Waktu itu enggak ada, sampai sekarang pun juga enggak ada (soal target yang dibebani oleh PBSI),” kata Reza kepada wartawan termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

“Penawaran pertama waktu itu di Eropa juga jadi penawaran pertama itu enggak ada target khusus ke kami juga,” imbuh pria berusia 27 tahun itu.

“Cuma waktu itu PBSI menawarkan mau enggak main di SEA Games, karena waktu itukan Malaysia-nya full team, jadi beban target belum ada ke kami,” aku Reza.