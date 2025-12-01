Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Anthony Ginting dan Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri Resmi Absen di SEA Games 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |14:54 WIB
Penyebab Anthony Ginting dan Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri Resmi Absen di SEA Games 2025
Simak penyebab Anthony Ginting dan Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri resmi absen di SEA Games 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

PENYEBAB Anthony Ginting dan Jonatan Christie hingga Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri absen di SEA Games 2025 sudah diketahui. Mereka ternyata punya alasan masing-masing.

Tim Bulu Tangkis Indonesia tengah bersiap menghadapi SEA Games 2025. Mereka ditargetkan menyumbang dua medali emas dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis yang dimainkan pada 7-14 Desember 2025.

1. Regenerasi

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Tugas tersebut tidak mudah karena Thailand menurunkan pemain-pemain terbaiknya seperti Kunlavut Vitidsarn di tunggal putra. Lalu, Malaysia, yang juga kerap jadi pesaing kuat, menyertakan nama Aaron Chia/Soh Wooi Yik di ganda putra.

Melihat situasi itu, PBSI yang niatnya menurunkan pemain-pemain muda, berubah pikiran. Mereka merombak skuad dan menyertakan Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri) serta Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra).

2. Penyebab 3 Pemain Senior Absen

Namun, ada tiga pemain di level senior yang tidak diturunkan, yakni Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Fajar/Fikri. Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, pun angkat bicara mengenai ketiganya.

Fajar sudah terjadwal untuk acara pernikahan yang dilangsungkan di Bandung, Jawa Barat, pada akhir pekan. Sementara Fikri hendak menjalani Umroh. 

 

