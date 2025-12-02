Jersey Baru Tim Indonesia di SEA Games 2025 Dirilis: Perpaduan Seni, Budaya dan Semangat Merah Putih

Jersey Tim Indonesia di SEA Games 2025 resmi dirilis. (Foto: Didit Hediprasetyo Foundation)

KOLEKSI jersey terbaru Tim Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand resmi diperkenalkan melalui kolaborasi antara Sarinah dan Didit Hediprasetyo Foundation sebagai mitra kuratorial desain dengan dukungan PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Koleksi jersey dikurasi oleh Didit Hediprasetyo Foundation menghadirkan pendekatan artistik yang menonjolkan keaslian tradisi Nusantara.

Sarinah mengembangkan desainnya berdasarkan arahan kuratorial tersebut, memastikan interpretasi visual yang tetap selaras dengan karakter budaya Indonesia. Pola ukir halus yang terinspirasi dari kriya Toraja menjadi elemen utama, dihadirkan dalam tata bentuk yang modern dan dinamis.

Jersey Tim Indonesia di SEA Games 2025 resmi dirilis pada Senin 1 Desember 2025. (Foto: Didit Hediprasetyo Foundation)

Kehadiran guratan spontan merah-putih karya seniman Jogja Iabadiou Piko semakin mempertegas karakter dan energi visual koleksi, menjadikannya lebih ekspresif dan sarat makna artistik. Dalam peluncuran koleksi ini, Didit Hediprasetyo menyampaikan bahwa desain tidak sekadar menjadi seragam untuk bertanding, tetapi juga sebuah pernyataan budaya.

“Jersey ini terinspirasi oleh keaslian tradisi kita yang berpadu dengan keindahan ragam alam Indonesia,” ujar Didit.

Selaras dengan arahan kuratorial tersebut, desain ini kemudian menerjemahkan tema Spirit of The Nation sebagai representasi tekad, kebanggaan, dan semangat para atlet Indonesia dalam mengharumkan nama Merah Putih di ajang SEA Games 2025. Tema ini hadir melalui perpaduan warna merah dan putih sebagai identitas nasional, serta palet hijau bumi yang merepresentasikan kesuburan alam tropis Indonesia.

Desain yang telah disempurnakan kemudian diproduksi oleh Mills sebagai pihak yang memastikan hasil akhir sesuai standar performa atlet. Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan, menyampaikan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan fokus Sarinah sebagai Cultural Experience Center yang mengangkat warisan budaya Indonesia dan diinterpretasikan ulang tanpa kehilangan makna.

Ia mengatakan, “Sarinah bangga dapat berkolaborasi dengan Didit Hediprasetyo Foundation untuk menghadirkan desain yang tidak hanya fungsional bagi atlet, tetapi juga menyampaikan narasi visual tentang kebanggaan dan kekuatan karakter bangsa.”