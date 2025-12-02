Ini Makna Motif Toraja di Desain Jersey Tim Indonesia di SEA Games 2025

TANGERANG - Koleksi jersey terbaru yang akan dikenakan Tim Indonesia pada gelaran SEA Games 2025 di Thailand resmi diperkenalkan. Mengangkat keanggunan budaya Nusantara, jersey ini memadukan motif dari Toraja sebagai simbol perpaduan antara tradisi, kreativitas, dan kebanggaan nasional, yang diharapkan dapat membangkitkan semangat juang para atlet.

Pilihan desain motif Toraja ini merupakan hasil kolaborasi langsung antara desainer ternama Didit Hediprasetyo dan Sarinah. Desain jersey ini menonjolkan pola ukiran khas Toraja yang secara mendalam mencerminkan kekuatan dan ketangguhan Indonesia.

“Menggunakan motif Toraja memberikan simbolisme terhadap kekuatan, pertahanan, dan resilience (daya tahan) kepada para atlet kita,” ungkap Direktur Utama Sarinah, Raisha Syarfuan, di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, dikutip Selasa (2/12/2025).

Raisha mengatakan proses akurasi dan pengembangan warna serta motif dari Toraja ini memakan waktu sekitar dua bulan agar dapat dipadukan secara sempurna dalam jersey Tim Indonesia.

1. Makna Filosofis Motif dan Tiga Warna Utama

Pemilihan motif Toraja memiliki makna tersendiri, yakni menjadi simbol ketangguhan dan selaras dengan perjuangan para atlet yang akan berlaga di SEA Games Thailand 2025 ini.

“Seperti yang tadi disampaikan, sebenarnya motif Toraja ini kan halus tapi kuat ya, secara geometris lebih kotak-kotak, lebih terlihat tangguh. Jadi dengan konsep perjuangan, ketangguhan, kita harapkan semangat itu ada di atlet-atlet yang akan berjuang,” jelas Raisha.

Jersey Tim Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: Didit Hediprasetyo Foundation)

Selain dari motif dan budaya Nusantara yang elegan, koleksi jersey yang dihadirkan ini juga mengusung tiga warna spesial yang masing-masing memiliki makna filosofi kuat. Tiga pilihan warna tersebut adalah putih, hijau, dan merah.

“Ketiga warna itu karena pasti merah itu melambangkan perjuangan, kemenangan. Putih itu sebenarnya juga salah satu, putih itu lebih ke perjuangan tanpa batas ya, dan kalau hijau itu kan memang identik dengan perjuangan juga,” tambahnya.