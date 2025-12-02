Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ini Makna Motif Toraja di Desain Jersey Tim Indonesia di SEA Games 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |10:01 WIB
Ini Makna Motif Toraja di Desain Jersey Tim Indonesia di SEA Games 2025
Jersey Tim Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Annastasya Rizq/Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Koleksi jersey terbaru yang akan dikenakan Tim Indonesia pada gelaran SEA Games 2025 di Thailand resmi diperkenalkan. Mengangkat keanggunan budaya Nusantara, jersey ini memadukan motif dari Toraja sebagai simbol perpaduan antara tradisi, kreativitas, dan kebanggaan nasional, yang diharapkan dapat membangkitkan semangat juang para atlet.

Pilihan desain motif Toraja ini merupakan hasil kolaborasi langsung antara desainer ternama Didit Hediprasetyo dan Sarinah. Desain jersey ini menonjolkan pola ukiran khas Toraja yang secara mendalam mencerminkan kekuatan dan ketangguhan Indonesia.

“Menggunakan motif Toraja memberikan simbolisme terhadap kekuatan, pertahanan, dan resilience (daya tahan) kepada para atlet kita,” ungkap Direktur Utama Sarinah, Raisha Syarfuan, di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, dikutip Selasa (2/12/2025).

Raisha mengatakan proses akurasi dan pengembangan warna serta motif dari Toraja ini memakan waktu sekitar dua bulan agar dapat dipadukan secara sempurna dalam jersey Tim Indonesia.

1. Makna Filosofis Motif dan Tiga Warna Utama

Pemilihan motif Toraja memiliki makna tersendiri, yakni menjadi simbol ketangguhan dan selaras dengan perjuangan para atlet yang akan berlaga di SEA Games Thailand 2025 ini.

“Seperti yang tadi disampaikan, sebenarnya motif Toraja ini kan halus tapi kuat ya, secara geometris lebih kotak-kotak, lebih terlihat tangguh. Jadi dengan konsep perjuangan, ketangguhan, kita harapkan semangat itu ada di atlet-atlet yang akan berjuang,” jelas Raisha.

Jersey Tim Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: Didit Hediprasetyo Foundation)
Jersey Tim Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: Didit Hediprasetyo Foundation)

Selain dari motif dan budaya Nusantara yang elegan, koleksi jersey yang dihadirkan ini juga mengusung tiga warna spesial yang masing-masing memiliki makna filosofi kuat. Tiga pilihan warna tersebut adalah putih, hijau, dan merah.

“Ketiga warna itu karena pasti merah itu melambangkan perjuangan, kemenangan. Putih itu sebenarnya juga salah satu, putih itu lebih ke perjuangan tanpa batas ya, dan kalau hijau itu kan memang identik dengan perjuangan juga,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187211/anthony_sinisuka_ginting_dan_jonatan_christie-p4sa_large.jpg
Daftar Pebulu Tangkis Top Indonesia yang Absen di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187197/veddriq_leonardo-3lYi_large.jpg
Ini Penyebab Veddriq Leonardo hingga Desak Made Rita Absen di Panjat Tebing SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3187172/menpora_erick_thohir_mencoba_memompa_semangat_atlet_jelang_tampil_di_sea_games_2025-Y0QP_large.jpeg
Erick Thohir Pompa Semangat Atlet Jelang Tampil di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187145/taufik_hidayat_mengatakan_semua_pemain_di_pelatnas_pbsi_harus_siap_tampil_di_ajang_apa_pun_termasuk_sea_games-r1IT_large.jpg
Gregoria Mariska dan Sabar/Reza Masuk Skuad Indonesia di SEA Games 2025, Taufik Hidayat: Semuanya Harus Siap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3187125/taufik_hidayat-vDG0_large.jpg
Terkait Pengukuhan Atlet SEA Games 2025, Taufik Hidayat: Tunggu Arahan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3187110/tim_indonesia_resmi_memperkenalkan_koleksi_resmi_jersei_terbaru_yang_akan_digunakan_para_atlet_pada_sea_games_thailand_2025-fX7B_large.jpg
Tim Indonesia Rilis Jersey Anyar untuk SEA Games 2025, Hasil Penjualan Disumbangkan untuk Korban Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement