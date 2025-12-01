Erick Thohir Pompa Semangat Atlet Jelang Tampil di SEA Games 2025

MENPORA RI, Erick Thohir, mencoba memompa semangat para atlet yang akan berlaga di SEA Games 2025. Ia memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar skuad Merah Putih mencapai target di ajang tersebut.

1. Turun di 48 Cabor

Sesuai jadwal, SEA Games 2025 akan bergulir di Thailand pada 9-20 Desember. Di ajang tersebut, Kontingen Indonesia diperkuat 996 atlet dan akan mengikuti 48 cabang olahraga (cabor) dari 51 cabor yang dipertandingkan.

“Kontingen Indonesia akan berjuang pada SEA Games ke-33 2025 di Thailand yang akan diselenggarakan pada 9-20 Desember 2025,” tulis Erick dalam Instagram-nya @erickthohir, Senin (1/12/2025).

“Kerja keras, disiplin, daya juang, kemampuan fisik dan mental mereka selama latihan akan diuji dalam ajang multievent dua tahunan ini untuk menunjukkan olahraga sebagai duta bangsa dan cermin kedigdayaan Indonesia,” sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

Pemerintah melalui Kemenpora telah menetapkan target kepada Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Mereka ditargetkan bisa mempertahankan posisi tiga besar dengan proyeksi 80 medali emas.