NETTING

Gregoria Mariska dan Sabar/Reza Masuk Skuad Indonesia di SEA Games 2025, Taufik Hidayat: Semuanya Harus Siap

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |19:49 WIB
Gregoria Mariska dan Sabar/Reza Masuk Skuad Indonesia di SEA Games 2025, Taufik Hidayat: Semuanya Harus Siap
Taufik Hidayat mengatakan semua pemain di Pelatnas PBSI harus siap tampil di ajang apa pun termasuk SEA Games (Foto: PBSI)
TANGERANG – Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat, menegaskan masuknya Gregoria Mariska Tunjung dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani ke skuad SEA Games 2025 sudah sesuai kebutuhan. Apalagi, setiap pemain harus siap saat mendapat panggilan.

PBSI memutuskan merombak skuad Tim Bulu Tangkis Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025. Dua nama pemain, yakni Gregoria dan Sabar/Reza, masuk untuk mendampingi adik-adiknya.

1. Semua Paham

Gregoria Mariska pastikan tempat di final Kumamoto Masters 2025 Humas PP PBSI

Taufik menjelaskan proses evaluasi sudah dilakukan internal PBSI dan seluruh pihak memahami kebutuhan tim. Menurut peraih medali emas Olimpiade Yunani 2004 itu, para atlet Pelatnas PBSI juga dalam kondisi siap tampil kapan saja.

“Jangan dijadikan polemik. Itu keputusan tim. Dari atas semua paham, atlet juga siap. Ada long list, ada short list. Mereka sudah siap kapan pun,” ujar Taufik kepada awak media, termasuk Okezone di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (1/12/2025).

Pria asal Jawa Barat itu menambahkan, semua atlet memang harus siap dengan adanya penyesuaian. Ia sekali lagi menekankan agar penyesuaian ini tidak dijadikan permasalahan. 

“Dulu juga begitu. Diminta main ya siap, kalau tidak ya tidak masalah. Di Pelatnas semuanya harus siap. Jangan ada pertanyaan yang memicu polemik,” tegas mantan pebulu tangkis tunggal putra itu.

Taufik juga menanggapi ekspektasi terhadap masuknya Gregoria maupun Sabar/Reza. Ia menyebut target PBSI di SEA Games tetap sama, yaitu dua medali emas sesuai permintaan pemerintah.

“Jika bisa lebih tentu bagus. Itu jadi motivasi. Siapa pun yang bermain adalah keputusan terbaik. Jangan dipersoalkan,” tutupnya. 

 

