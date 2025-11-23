Hasil Final Australia Open 2025: Takluk dari An Se Young, Putri KW Jadi Runner-Up

HASIL final Australia Open 2025 menarik diulas. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus puas jadi runner-up.

Pasalnya, Putri KW kalah dari ratu bulu tangkis dunia, An Se Young, di partai final. Berlaga di State Sports Centre, Minggu (23/11/2025) sore WIB, dia kalah dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

An Se Young langsung menekan Putri KW di awal gim pertama. Hal itu membuatnya sementara waktu unggul 4-3 atas Putri KW.

Putri KW terus memberikan perlawanan cukup ketat buat lawan. Akan tetapi, saat ini dia masih tertinggal 5-8 dari An Se Young.

Putri KW kini bisa membalikkan keadaan setelah beberapa saat tertinggal. Hal itu ditandai dengan dia dapat unggul 11-10 atas An Se Young.

An Se Young akhirnya dapat mencatatkan hasil manis dalam gim pertama. Dia sukses mengalahkan Putri KW dengan poin 21-16.