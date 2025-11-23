Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Australia Open 2025: Takluk dari An Se Young, Putri KW Jadi Runner-Up

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |15:20 WIB
Hasil Final Australia Open 2025: Takluk dari An Se Young, Putri KW Jadi Runner-Up
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL final Australia Open 2025 menarik diulas. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus puas jadi runner-up.

Pasalnya, Putri KW kalah dari ratu bulu tangkis dunia, An Se Young, di partai final. Berlaga di State Sports Centre, Minggu (23/11/2025) sore WIB, dia kalah dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 14-21.

Putri KW berjuang lolos ke final BWF World Championships 2025 PBSI

Jalannya Pertandingan

An Se Young langsung menekan Putri KW di awal gim pertama. Hal itu membuatnya sementara waktu unggul 4-3 atas Putri KW.

Putri KW terus memberikan perlawanan cukup ketat buat lawan. Akan tetapi, saat ini dia masih tertinggal 5-8 dari An Se Young.

Putri KW kini bisa membalikkan keadaan setelah beberapa saat tertinggal. Hal itu ditandai dengan dia dapat unggul 11-10 atas An Se Young.

An Se Young akhirnya dapat mencatatkan hasil manis dalam gim pertama. Dia sukses mengalahkan Putri KW dengan poin 21-16.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185360/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-0Xg6_large.jpg
Hasil Final Australia Open 2025: Kalah dari Andalan Malaysia, Jafar/Felisha Gagal Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185359/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-iY7t_large.jpg
Kalahkan Fajar/Fikri, Raymond/Nikolaus Selebrasi Siu ala Cristiano Ronaldo Usai Sabet Gelar Juara Australia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185345/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-lv9k_large.jpg
Hasil Final Australia Open 2025: Kejutan! Raymond/Nikolaus Kalahkan Fajar/Fikri, Sabet Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185336/rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum-JuhV_large.jpg
Hasil Final Australia Open 2025: Rachel/Febi Juara Usai Menangi Duel Sengit Hampir 2 Jam, Febriana/Meilysa Runner-Up!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185303/an_se_young_dan_putri_kw-s19R_large.jpg
Adu Ranking Putri KW vs An Se Young Jelang Final Australia Open 2025, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185294/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-i9ey_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Final Australia Open 2025: Ada All Indonesian Final di 2 Sektor, Putri KW vs An Se Young!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement