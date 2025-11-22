Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Fajar/Fikri Lolos Usai Tembus Final Australia Open!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |13:24 WIB
Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Fajar/Fikri Lolos Usai Tembus Final Australia Open!
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: PBSI)
UPDATE wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025 menarik diulas. Wakil Tanah Air dipastikan bertambah lewat aksi Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Fajar/Fikri dipastikan lolos ke BWF World Tour Finals 2025 usai berhasil melenggang ke final Australia Open 2025. Dengan begitu, total sudah ada empat wakil Tanah Air yang akan berlaga di ajang bergengsi penutup tahun tersebut.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

1. Fajar/Fikri Lolos Final Australia Open 2025

Fajar/Fikri berhasil mengalahkan kompatriotnya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di semifinal Australian Open 2025. Pertandingan itu digelar di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Sabtu (22/11/2025) siang WIB.

Duet pelatnas PBSI itu berhasil memenangkan laga dalam pertarungan sengit tiga gim (21-15, 19-21, dan 21-16). Kemenangan ini membawa Fajar/Fikri ke partai final Australian Open 2025. Di laga pamungkas, mereka kembali menghadapi rekan senegara yakni Raymond Indra/Nikolauis Joaquin.

 

Halaman:
1 2
