HOME SPORTS SPORT LAIN

SEA Games 2025: Timnas Basket Putra Indonesia Seleksi 15 Pemain Terbaik untuk Try Out Australia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |00:01 WIB
SEA Games 2025: Timnas Basket Putra Indonesia Seleksi 15 Pemain Terbaik untuk Try Out Australia
Timnas Basket Indonesia matangkan persiapan jelang SEA Games 2025. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Basket Putra Indonesia terus menggeber persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. Fase krusial kini memasuki tahap penentuan komposisi 15 pemain yang akan menjalani Try Out penting di Australia. Langkah ini diambil untuk memastikan skuad Merah Putih meraih hasil maksimal di ajang multievent Asia Tenggara tersebut.

1. Fokus Pemangkasan Skuad dan Tujuan Try Out

Manajer Timnas Senior Putra, Rivaldo Tandra Pangesthio, menegaskan persiapan dilakukan semaksimal mungkin. Saat ini, Tim Nasional masih dalam tahap akhir persiapan sebelum pemangkasan skuad menjadi 15 pemain, yang dijadwalkan terbang ke Australia pada minggu ketiga bulan Oktober.

Awalnya, pemusatan latihan (training center atau TC) Timnas Indonesia diperkuat 24 pemain. Setelah menjalani latihan selama beberapa pekan sejak 10 September 2025, Pelatih David Singleton telah melakukan pengurangan pemain.

Enam pemain telah dikembalikan ke klub masing-masing, yaitu Abraham Wenas (Kesatria Bengawan Solo), Fisyaiful Amir (Hangtuah Jakarta), Kelvin Sanjaya (Satria Muda Bandung), Gede Elgi Wimbardi (Bali United), Adrien Maxime Alain Chalias (Bali United), dan Neo Putu Satria Pande (Pelita Jaya Jakarta).

Dengan dipulangkannya keenam pemain itu, kini TC Timnas Putra Senior diperkuat 18 pemain. Dari kuota saat ini, Timnas Putra Senior berencana melakukan pemangkasan lagi menjadi 15 nama untuk kemudian fokus pada Try Out ke Australia yang rencananya akan berlangsung dari 21 Oktober hingga 2 November 2025.

Timnas Basket Indonesia. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)
Timnas Basket Indonesia. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)

2. Menguji Kesiapan Tim Melalui Laga Uji Coba

“Kami telah menjadwalkan sejumlah laga uji coba melawan tim-tim lokal yang kami rasa bisa menjadi ajang persiapan dan scrimmage yang bagus bagi para pemain,” ujar Rivaldo, dikutip Kamis (16/10/2025).

 

Halaman:
1 2
