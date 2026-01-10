Pesan Penting Prabowo ke Atlet Indonesia: Bonus Medali SEA Games Ini Penghargaan, Bukan Upah

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan bonus finansial yang diberikan Pemerintah kepada atlet peraih medali SEA Games 2025 merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, bukan sekadar imbalan kerja. Hal ini disampaikan Presiden saat menyerahkan bonus di Istana Negara, Jakarta, Kamis 8 Januari 2026, sebagai dukungan bagi kesejahteraan jangka panjang para patriot olahraga.

"Kalau kita memberi penghargaan berupa uang, maksudnya itu adalah mendorong untuk menjadi tabunganmu dalam masa-masamu yang akan datang. Bukan hanya kita seolah-olah membayar upah, tidak," kata Prabowo saat memberikan bonus di Istana Negara, Jakarta, dikutip Sabtu (10/1/2026).

1. Apresiasi Atas Pengorbanan dan Kerja Keras

Prabowo mengatakan bahwa perjuangan para atlet maupun staf dan pelatih tidak mudah. Pasalnya, sudah banyak waktu dan tenaga yang dikorbankan.

"Ini adalah penghargaan karena untuk mencapai tingkat seperti saudara, saudara korbankan waktumu, saudara korbankan tenagamu, saudara korbankan mungkin hal-hal yang saudara bisa hidup dengan enak, santai, tapi saudara latihan, saudara berjuang. Ini adalah penghargaan atas itu, penghargaan atas keringatmu, atas jerih payahmu," sambung Prabowo.

Prabowo Subianto serahkan bonus SEA Games 2025

Prabowo mengingatkan agar uang bonus yang sudah diterima dapat ditabung agar bisa dimanfaatkan dengan baik pada kemudian hari.