Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI

JAKARTA – Tim Asisten Deputi Olahraga Elit (Asdep Orlit) Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) melakukan kunjungan penting untuk meninjau persiapan tim biliar Indonesia. Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan menjelang penampilan Skuad Merah Putih di SEA Games Thailand 2025, di mana Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) menargetkan untuk kembali meraih medali setelah lama absen.

1. Kunjungan dan Komposisi Tim Kemenpora

Visitasi Tim Asdep Orlit Kemenpora berlangsung di Pelatnas POBSI yang berlokasi di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/10/2025). Kemenpora mengirimkan tujuh perwakilan, yang terdiri dari berbagai bidang keahlian, untuk memastikan persiapan atlet berjalan optimal.

Ketujuh wakil tersebut adalah Wahyuningsih (Perencana Ahli Muda), Timbul Wisnu (Analis SDM Ahli Muda), Ines Chairunisa (Penata Layanan Operasional), Aulia Khairunisa (Perencana Ahli Pertama), Fahmi Ilman (Penata Layanan Operasional), Rosa (Staf Asisten Deputi Olahragawan Elit), dan Oce Wiriawan (Tim Review).

Dalam kunjungan tersebut, Tim Asdep Orlit Kemenpora meninjau dengan seksama sesi latihan para atlet biliar Indonesia.

Pelatnas Biliar Indonesia (POBSI). (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

POBSI selaku tuan rumah menyambut hangat para perwakilan Kemenpora tersebut. Setelah meninjau latihan, Tim Asdep Orlit sempat bertukar cerita dengan para atlet dan perwakilan POBSI, sebelum akhirnya semua pihak duduk bersama untuk bertukar pikiran mengenai program persiapan yang sedang berjalan.