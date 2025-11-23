Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ramai Dikritik Gara-Gara Tak Segacor Marc Marquez di MotoGP 2025, Fabio Di Giannantonio Masa Bodoh

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |09:57 WIB
Ramai Dikritik Gara-Gara Tak Segacor Marc Marquez di MotoGP 2025, Fabio Di Giannantonio Masa Bodoh
Fabio Di Ginnantonio kala mentas di MotoGP. (Foto: VR46 Racing Team)
A
A
A

PEMBALAP VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, merespons kritikan yang datang kepadanya gara-gara tak tampil seciamik Marc Marquez di MotoGP 2025. Tetapi, Di Giannantonio menegaskan tak peduli dengan kritikan itu.

Bagi Di Giannantonio, dia sudah puas dengan kiprahnya di musim ini. Sebab, dia sudah berusaha memberikan penampilan terbaik.

Fabio Di Giannantonio. (Foto: MotoGP_

1. Di Giannantonio Pakai Motor Spesifikasi Terbaru

Di MotoGP 2025, Di Giannantonio memang dapat keistimewaan dari Ducati. Dia memakai motor pabrikan Ducati dengan spesifikasi terbaru, yakni MotoGP 2025.

Namun, kiprah Di Giannantonio tak semoncer Marc Marquez. Dia hanya bisa 4 kali naik podium tanpa sekalipun merasakan kemenangan.

Kondisinya berbeda dengan Marc Marquez yang sukses besar dengan kondisi motor yang sama. Bahkan, Marquez memastikan diri merebut gelar juara.

 

Halaman:
1 2
