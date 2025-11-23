Ramai Dikritik Gara-Gara Tak Segacor Marc Marquez di MotoGP 2025, Fabio Di Giannantonio Masa Bodoh

PEMBALAP VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, merespons kritikan yang datang kepadanya gara-gara tak tampil seciamik Marc Marquez di MotoGP 2025. Tetapi, Di Giannantonio menegaskan tak peduli dengan kritikan itu.

Bagi Di Giannantonio, dia sudah puas dengan kiprahnya di musim ini. Sebab, dia sudah berusaha memberikan penampilan terbaik.

1. Di Giannantonio Pakai Motor Spesifikasi Terbaru

Di MotoGP 2025, Di Giannantonio memang dapat keistimewaan dari Ducati. Dia memakai motor pabrikan Ducati dengan spesifikasi terbaru, yakni MotoGP 2025.

Namun, kiprah Di Giannantonio tak semoncer Marc Marquez. Dia hanya bisa 4 kali naik podium tanpa sekalipun merasakan kemenangan.

Kondisinya berbeda dengan Marc Marquez yang sukses besar dengan kondisi motor yang sama. Bahkan, Marquez memastikan diri merebut gelar juara.