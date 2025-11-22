Hasil Semifinal Australia Open 2025: Sukses Revans, Jafar/Felisha Tembus Final!

SYDNEY – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sukses melaju ke final Australia Open 2025 Super 500. Mereka berhasil balas dendam melawan Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat lewat pertarungan tiga gim 19-21, 21-13, dan 21-14.

Bermain di Sydney Olympic Park, Sydney, Australia, Sabtu (22/11/2025) sore WIB, Jafar/Felisha langsung mencuri keunggulan pada awal gim pertama. Permainan agresif keduanya mampu meredam Ruttanapak/Jhenicha.

Pada jeda interval gim pertama, Jafar/Felisha unggul dengan skor meyakinkan 11-7. Namun setelah rehat, keduanya kehilangan momentum sehingga duet Thailand mendekat.

Mendekati poin-poin akhir, Ruttanapak/Jhenicha berhasil membalikkan keadaan. Akhirnya, mereka berhasil membungkam Jafar/Felisha dengan skor 21-19.

Memasuki gim kedua, Jafar/Felisha bermain dengan tempo lebih lambat namun meyakinkan. Serangan mereka efektif untuk mencuri keunggulan.