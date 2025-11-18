Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2025: Fajar/Fikri Amankan Tiket 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |12:44 WIB
Hasil Australia Open 2025: Fajar/Fikri Amankan Tiket 16 Besar
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil mengamankan tiket 16 besar Australia Open 2025 Super 500 (Foto: X/@INABadminton)
SYDNEY – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil mengamankan tiket 16 besar Australia Open 2025 Super 500. Ganda putra Indonesia itu mampu menyingkirkan Lau Yi Seng/Lim Tze Jian di babak 32 besar dengan skor 21-15 dan 21-10.

Bermain di State Sports Centre, Sydney, Australia, Selasa (18/11/2025) siang WIB, Fajar/Fikri langsung kerepotan menghadapi permainan cepat Lau/Lim. Meski begitu, duet Indonesia itu terus mengejar ketertinggalan dengan bermain efektif. 

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Pada jeda interval gim pertama, Fajar/Fikri tertinggal dari duet Malaysia dengan skor 9-11. Setelah rehat, Fajar/Fikri langsung bermain agresif. 

Permainan cepat yang dikombinasikan dengan pukulan menyilang membuat Lau/Lim kewalahan. Pada akhirnya, Fajar/Fikri berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan laga gim pertama dengan skor 21-15.

 

1 2
