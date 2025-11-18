5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Turun di Australia Open 2025, Nomor 1 Bidadari Tuan Rumah

Berikut lima pebulu tangkis supercantik yang turun di Australia Open 2025 Super 500 termasuk An Se-young (Foto: Instagram/@a_sy_2255)

BERIKUT lima pebulu tangkis supercantik yang turun di Australia Open 2025 Super 500. Salah satunya adalah bidadari tuan rumah!

Australia Open 2025 bergulir di Quaycentre, Sydney, mulai Selasa (18/11/2025) pagi WIB. Para pebulu tangkis andalan dunia bersiap menghadapi turnamen terakhir di musim reguler BWF World Tour.

Di antara ratusan pemain yang hadir, terselip lima pebulu tangkis supercantik. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Turun di Australia Open 2025

1. Gronya Somerville

Wajah cantik perempuan satu ini tidak perlu diragukan lagi. Somerville punya paras menawan plus senyum manis berkat lesung pipinya.

Di Australia Open 2025, perempuan berusia 29 tahun ini akan turun bersama Angela Yu di ganda putri. Sebagai andalan tuan rumah, Somerville diharapkan bisa melaju sejauh mungkin.

2. Alexandra Boje

Wajah cantik perempuan satu ini juga mampu membius penggemar bulu tangkis. Ditambah lagi, pembawaan Boje sangat ramah terhadap penggemar.

Perempuan asal Denmark ini akan kembali turun di ganda campuran bersama Mathias Christiansen. Duet tersebut tengah berusaha merangsek lagi ke papan atas.

3. An Se-young

Perempuan satu ini juga memiliki wajah yang cantik. Hanya saja, An Se-young kerap menguncir rambutnya sehingga pesonanya tidak sepenuhnya keluar.

Perempuan asal Korea Selatan ini akan turun di tunggal putri. Ia jadi salah satu unggulan di Australia Open 2025 Super 500.