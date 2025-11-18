Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Turun di Australia Open 2025, Nomor 1 Bidadari Tuan Rumah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |12:27 WIB
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Turun di Australia Open 2025, Nomor 1 Bidadari Tuan Rumah
Berikut lima pebulu tangkis supercantik yang turun di Australia Open 2025 Super 500 termasuk An Se-young (Foto: Instagram/@a_sy_2255)
A
A
A

BERIKUT lima pebulu tangkis supercantik yang turun di Australia Open 2025 Super 500. Salah satunya adalah bidadari tuan rumah!

Australia Open 2025 bergulir di Quaycentre, Sydney, mulai Selasa (18/11/2025) pagi WIB. Para pebulu tangkis andalan dunia bersiap menghadapi turnamen terakhir di musim reguler BWF World Tour.

Di antara ratusan pemain yang hadir, terselip lima pebulu tangkis supercantik. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Turun di Australia Open 2025

1. Gronya Somerville

Gronya Somerville

Wajah cantik perempuan satu ini tidak perlu diragukan lagi. Somerville punya paras menawan plus senyum manis berkat lesung pipinya.

Di Australia Open 2025, perempuan berusia 29 tahun ini akan turun bersama Angela Yu di ganda putri. Sebagai andalan tuan rumah, Somerville diharapkan bisa melaju sejauh mungkin.

2. Alexandra Boje

Alexandra Boje

Wajah cantik perempuan satu ini juga mampu membius penggemar bulu tangkis. Ditambah lagi, pembawaan Boje sangat ramah terhadap penggemar.

Perempuan asal Denmark ini akan kembali turun di ganda campuran bersama Mathias Christiansen. Duet tersebut tengah berusaha merangsek lagi ke papan atas.

3. An Se-young

An Se-young

Perempuan satu ini juga memiliki wajah yang cantik. Hanya saja, An Se-young kerap menguncir rambutnya sehingga pesonanya tidak sepenuhnya keluar.

Perempuan asal Korea Selatan ini akan turun di tunggal putri. Ia jadi salah satu unggulan di Australia Open 2025 Super 500.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3184961//putri_kw_lolos_semifinal_australia_open_2025_pbsi-vdNJ_large.jpg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2025: 4 Wakil Indonesia Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3184935//alwi_farhan_harus_menghentikan_langkahnya_di_perempatfinal_australia_open_2025_super_500-cli7_large.jpeg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2025: Alwi Farhan Disingkirkan Chou Tien Chen Usai Berjuang 3 Gim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3184920//jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-5Pd3_large.jpg
Perempatfinal Australia Open 2025: Jafar/Felisha Siapkan Strategi Terbaik demi Tiket ke BWF World Tour Finals
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184885//apriyani_rahayu_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-Nvsn_large.jpg
Perang Saudara di Perempatfinal Australia Open 2025, Begini Reaksi Apriyani/Fadia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184820//jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-Jery_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Gacor, Jafar/Felisha dan Rachel/Febi Kompak Tembus Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184808//apriyani_rahayu_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-HFsb_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Beda Nasib Apriyani/Fadia dan Adnan/Indah!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement