Kisah Fu Hai Feng, Pebulu Tangkis Keturunan Indonesia yang Akui Kagum dengan Skill Hendra Setiawan

KISAH Fu Hai Feng menarik untuk diulas. Sebab, pebulu tangkis keturunan Indonesia ini mengaku kagum dengan skill Hendra Setiawan.

Fu adalah pebulu tangkis spesialis ganda putra. Ia pernah berpasangan dengan berbagai pemain, seperti Cai Yun dan Zhan Nan.

1. Olimpiade

Hebatnya bersama kedua pemain itu, Fu sukses merebut medali emas Olimpiade. Ia juara London 2012 bareng Cai Yun. Empat tahun kemudian, medali emas disabet bersama Zhang Nan.

Saat berpasangan, Cai Yun/Fu Hai Feng sulit dikalahkan dan punya rekor cukup impresif. Mereka dua kali menjadi juara All England pada 2005 dan 2009. Selain itu, pasangan ini juga empat kali jadi juara dunia pada 2006, 2009, 2010, dan 2011.

Di kejuaraan beregu, Cai/Fu jadi andalan saat China merebut lima Piala Thomas secara beruntun pada 2004, 2006, 2008, 2010, dan 2012. Lalu, mereka juga membantu negaranya juara Piala Sudirman enam kali secara beruntun pada 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, dan 2015.

Namun, mereka seakan tak berdaya saat jumpa Markis Kido/Hendra Setiawan. Saat berduel di final China Open 2006, Cai/Fu gagal memanfaatkan status sebagai wakil tuan rumah usai kalah 16-21 dan 16-21.

Yang paling diingat tentu pada final Olimpiade Beijing 2008. Cai/Fu lagi-lagi kalah dari Kido/Hendra lewat tiga gim 21-12, 11-21, dan 16-21.