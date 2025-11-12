Kisah Pebulu Tangkis Hendra Setiawan dan Mohammad Ahsan: Satu Penyesalan Warnai Karier Manis The Daddies

LEGENDA ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan resmi mengakhiri karier mereka di awal tahun 2025. Meski telah mengukir deretan gelar bergengsi, Hendra Setiawan mengungkapkan ada satu penyesalan yang belum terwujud, yaitu meraih medali Olimpiade selama berpasangan dengan Ahsan.

1. Penyesalan di Panggung Olimpiade

Selama berduet, Ahsan/Hendra dikenal sebagai salah satu pasangan paling sukses, dijuluki The Daddies karena usia dan ketenangan mereka di lapangan. Namun, di antara kegemilangan mereka, terdapat satu pencapaian yang gagal diraih: medali Olimpiade.

Ahsan dan Hendra telah berpartisipasi dalam dua edisi Olimpiade, yakni Rio de Janeiro 2016 dan Tokyo 2020, yang digelar 2021. Sayangnya, mereka selalu pulang dengan tangan hampa.

Seperti saat beraksi di Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Ahsan/Hendra tersingkir secara mengejutkan di babak penyisihan grup. Sementara di Tokyo 2020, mereka nyaris meraih perunggu setelah gagal di babak perebutan medali.

"Penyesalan, kami berdua belum dapat medali Olimpiade. Tapi sudah dua kali mencoba, tetap tidak dikasih, ya bersyukur saja," ujar Hendra dalam konferensi pers di Istora Senayan, dikutip Rabu (12/11/2025).

Meski demikian, Hendra sendiri pernah merasakan manisnya medali emas Olimpiade, saat itu ia berpasangan dengan Markis Kido di Olimpiade Beijing 2008. Penyesalan ini secara khusus merujuk pada pencapaian yang belum lengkap sebagai pasangan Ahsan/Hendra.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

2. Kebangkitan Setelah Perpisahan

Di sisi lain, Mohammad Ahsan mengenang momen paling berkesan dalam perjalanannya bersama Hendra. Ia tak bisa melupakan masa-masa sulit saat mereka sempat berpisah pada tahun 2016. Ahsan dan Hendra sempat bermain dengan pasangan masing-masing pada tahun 2017 sebelum akhirnya memutuskan kembali bersatu pada awal 2018.