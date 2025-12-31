Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Cantik India PV Sindhu yang Samai Rekor Susy Susanti di Olimpiade

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |01:05 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Cantik India PV Sindhu yang Samai Rekor Susy Susanti di Olimpiade
PV Sindhu sukses ukir prestasi manis. (Foto: Instagram/@pvsindhu1)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis cantik India, PV Sindhu menarik diulas. Dia sukses samai rekor Susy Susanti di Olimpiade.

Pencapaian itu diukir Sindhu pada Olimpiade 2020. Kala itu, Olimpiade mengalami penundaan penyelenggaraan lantaran Covid-19 yang merebak sehingga baru dihelat di Tokyo, Jepang, pada 2021.

PV Sindhu Reuters

1. Sabet Medali Perunggu

Meski ada berbagai kendala yang harus dihadapi, Sindhu bisa berkiprah manis di Olimpiade Tokyo 2020. Dia pun merebut medali perunggu.

Kepastian itu didapat usai Sindhu awalnya menjajaki babak semifinal. Sayangnya, tunggal putri kebanggaan India itu harus tumbang di babak semifinal di tangan Tai Tzu Ying (Taiwan) dengan skor 18-21 dan 12-21.

Meski gagal ke final, Sindhu tetap masih punya peluang meraih medali perunggu. Kesempatan ini pun tak disia-siakannya. Dia bisa kalahkan He Bing Jiao (China) dengan skor 21-13 dan 21-15.

 

Halaman:
1 2
