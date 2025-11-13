Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Cerita Suka Duka Keluar dari Pelatnas PBSI

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |13:56 WIB
Jonatan Christie Cerita Suka Duka Keluar dari Pelatnas PBSI
Jonatan Christie menceritakan suka dukanya keluar dari Pelatnas PBSI (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Jonatan Christie menceritakan suka dukanya keluar dari Pelatnas PBSI. Tentu saja, semua ada plus dan minusnya.

Jonatan resmi meninggalkan Pelatnas PBSI pada Mei 2025. Walau sudah tak berstatus sebagai pemain pelatnas, ia berhasil membuktikan dirinya belum habis. 

Jonatan Christie juara Denmark Open 2025. (Foto: PBSI)

Pebulu tangkis kelahiran Jakarta itu berhasil menjuarai sejumlah turnamen seperti Korea Open, Denmark Open, dan Hylo Open 2025. Jonatan bercerita, bermain sebagai pemain non-pelatnas bukanlah hal mudah. 

1. Pintar-Pintar

Pria berusia 28 tahun itu harus pintar-pintar mengatur pengeluaran ketika mengikuti turnamen. Hal ini tidak biasa dilakukannya ketika masih menjadi pemain Pelatnas PBSI. 

"Pengeluarannya sih. Yang saya enggak expect tuh, waktu Kejuaraan Dunia. Itu memang gede banget (pengeluarannya),” kata Jonatan kepada awak media termasuk Okezone, di PB Tangkas, Jakarta Barat, dikutip Kamis (13/11/2025).

“Cuma ya maksudnya, ya balik lagi, enggak tahu juga mungkin ya, Tuhan kasihan juga, kayaknya sudah keluar banyak nih. Ya kasih deh, kemarin begitu. Lumayan kan, buat berangkat yang ke depan lagi begitu," imbuh ayah satu anak itu.

"Cuma, ya balik lagi, ada beberapa momen yang, tidak sesuai ekspektasi, dan bahkan di luar ekspektasi, ya tapi kan kadang ya, hidup juga kayak begitu," sambung Jonatan.

"Maksudnya, selama ini di dalam (pelatnas) kan ya kami, dalam tanda kutip ya, nyaman lah. Kami pokoknya tinggal berangkat, kami difasilitasi, dan kadang, dengan, momen-momen atau hal-hal kecil seperti itu, kami kurang, bukan kurang menghargai ya, apa ya seperti kurang sadar lah,” aku Jonatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184592/lin_dan-lqSA_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184553/zheng_siwei_dan_huang_yaqiong-4V5x_large.jpg
Kisah Kocak Pebulu Tangkis Zheng Siwei, Salah Pakai Baju Huang Yaqiong saat Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184519/berikut_pebulu_tangkis_dunia_yang_dijuluki_the_big_4-4yJ9_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki The Big 4, Nomor 1 Taufik Hidayat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/40/3184233/winny_oktavina_kandow-19qX_large.jpg
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia Winny Oktavina Resmi Lepas Masa Lajang, Dipinang Eks Pemain Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement