Jonatan Christie Cerita Suka Duka Keluar dari Pelatnas PBSI

JAKARTA – Jonatan Christie menceritakan suka dukanya keluar dari Pelatnas PBSI. Tentu saja, semua ada plus dan minusnya.

Jonatan resmi meninggalkan Pelatnas PBSI pada Mei 2025. Walau sudah tak berstatus sebagai pemain pelatnas, ia berhasil membuktikan dirinya belum habis.

Pebulu tangkis kelahiran Jakarta itu berhasil menjuarai sejumlah turnamen seperti Korea Open, Denmark Open, dan Hylo Open 2025. Jonatan bercerita, bermain sebagai pemain non-pelatnas bukanlah hal mudah.

1. Pintar-Pintar

Pria berusia 28 tahun itu harus pintar-pintar mengatur pengeluaran ketika mengikuti turnamen. Hal ini tidak biasa dilakukannya ketika masih menjadi pemain Pelatnas PBSI.

"Pengeluarannya sih. Yang saya enggak expect tuh, waktu Kejuaraan Dunia. Itu memang gede banget (pengeluarannya),” kata Jonatan kepada awak media termasuk Okezone, di PB Tangkas, Jakarta Barat, dikutip Kamis (13/11/2025).

“Cuma ya maksudnya, ya balik lagi, enggak tahu juga mungkin ya, Tuhan kasihan juga, kayaknya sudah keluar banyak nih. Ya kasih deh, kemarin begitu. Lumayan kan, buat berangkat yang ke depan lagi begitu," imbuh ayah satu anak itu.

"Cuma, ya balik lagi, ada beberapa momen yang, tidak sesuai ekspektasi, dan bahkan di luar ekspektasi, ya tapi kan kadang ya, hidup juga kayak begitu," sambung Jonatan.

"Maksudnya, selama ini di dalam (pelatnas) kan ya kami, dalam tanda kutip ya, nyaman lah. Kami pokoknya tinggal berangkat, kami difasilitasi, dan kadang, dengan, momen-momen atau hal-hal kecil seperti itu, kami kurang, bukan kurang menghargai ya, apa ya seperti kurang sadar lah,” aku Jonatan.