HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Jonatan Christie, Sempat Tak Punya Cita-Cita hingga Tidak Kenal Sosok Susy Susanti

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |13:59 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Jonatan Christie, Sempat Tak Punya Cita-Cita hingga Tidak Kenal Sosok Susy Susanti
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis Jonatan Christie yang sempat tak punya cita-cata sampai tak mengenak sosok Susy Susanti menarik untuk dibahas. Ya, Jonatan ternyata memiliki banyak hal unik sewaktu kecil yang membuatnya begitu menarik.

Salah dua yang menarik dari kehidupan kecil sang juara Denmark Open dan Hylo Open 2025 itu adalah ia mengakui sempat tidak memiliki cita-cita dan bahkan tidak mengenal siapa legenda bulutangkis Tanah Air, Susy Susanti.

Sewaktu kecil, Jojo —sapaan akrab Jonatan Christie— berbagi cerita bahwa ia tidak seperti teman-teman seusianya yang memiliki ambisi menjadi dokter, polisi, atau astronot. Ia menjalani masa kecilnya dengan santai, mengalir mengikuti arahan orang tua.

1. Masa Kecil Tanpa Cita-Cita Jelas

Jonatan Christie mengungkapkan ia tidak pernah memiliki cita-cita spesifik saat masih kecil. Hal ini terungkap ketika ia melihat kembali buku masa kanak-kanaknya.

“Sebenarnya enggak ada kayak gitu sih (cita-cita), ya begitu. Ya puji Tuhannya saya anaknya tuh penurut. Jadi si Papa atau Mama ngomong apa, ya sudah jalani saja gitu,” ungkap Jonatan, saat hadir di acara YouTube Daniel Mananta, dikutip Rabu (5/11/2025).

Jonatan Christie juara Denmark Open 2025. (Foto: PBSI)
Jonatan Christie juara Denmark Open 2025. (Foto: PBSI)

Jonatan terkejut ketika menemukan bukti bahwa ia memang tidak memiliki cita-cita saat TK.

“Waktu nge-cek di buku TK itu gua lihat, nama gua cita-citanya itu enggak ada. Cita-cita itu strip gitu, jadi kaya gua dulu gak ada cita-cita ternyata. Kayak gitu, kayak ya sudah jalan saja gitu,” tambahnya.

 

