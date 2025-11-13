Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ungkap Rahasia Kemenangan di 32 Besar Kumamoto Masters 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |00:01 WIB
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ungkap Rahasia Kemenangan di 32 Besar Kumamoto Masters 2025
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUMAMOTO – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, berhasil mengatasi hambatan perdana mereka di babak 32 besar Kumamoto Masters 2025. Setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Sayaka Hirota/Haruna Konishi, Apriyani/Fadia mengungkapkan kunci utama di balik kemenangan dua gim langsung mereka.

1. Kunci Kemenangan

Apriyani/Fadia berhasil menaklukkan Hirota/Konishi dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-18. Pertandingan 32 besar tersebut digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Selasa 11 November 2025.

Seusai pertandingan, Apriyani menjelaskan inisiatif untuk tampil menekan sejak awal merupakan kunci keberhasilannya bersama Fadia. Selain itu, strategi yang telah mereka siapkan juga berjalan sesuai rencana.

“Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan pertama hari ini. Kami menekan dari awal, kami tidak mau menurunkan ritme sambil juga mengenakkan pukulan-pukulan,” kata Apriyani dalam keterangan PBSI, Kamis (13/11/2025).

“Strategi sudah disiapkan memang dan bersyukur bisa berjalan dengan efektif,” timpal Fadia.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia. (Foto: PBSI)
Apriyani Rahayu/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

2. Persiapan Hadapi 16 Besar

Meski menang meyakinkan, Apriyani/Fadia sempat menemui sedikit kendala, terutama dalam hal adaptasi. Mereka harus membiasakan diri dengan kondisi pencahayaan dan angin di lapangan.

“Kami beradaptasi dengan pencahayaan yang berwarna kuning, biasanya kan putih, cukup berbeda rasanya. Kondisi lapangan juga berangin, ini yang coba dibiasakan,” ujar Apriyani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183916/gregoria_mariska_tunjung-XYu8_large.jpg
Penyebab Gregoria Mariska Tunjung Tetap Bahagia meski Gagal Juarai Kumamoto Masters 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183885/gregoria_mariska_tunjung_harus_puas_menjadi_runner_up_kumamoto_masters_2025_super_500-B1CD_large.jpg
Hasil Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska Harus Puas Jadi Runner up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183866/simak_rekor_pertemuan_gregoria_mariska_vs_ratchanok_intanon-2rK9_large.jpg
Head to Head Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon Jelang Final Kumamoto Masters 2025, Siapa Unggul?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183831/jadwal_siaran_langsung_final_kumamoto_masters_2025_sudah_diketahui-LGAr_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183818/gregoria_mariska_tunjung_dan_ratchanok_intanon-D1sH_large.jpg
Adu Ranking Gregoria Mariska vs Ratchanok Intanon Jelang Final Kumamoto Masters 2025, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183817/gregoria_mariska_tunjung-kwL6_large.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Rebut Gelar Juara Kumamoto Masters 2025?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement