Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ungkap Rahasia Kemenangan di 32 Besar Kumamoto Masters 2025

KUMAMOTO – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, berhasil mengatasi hambatan perdana mereka di babak 32 besar Kumamoto Masters 2025. Setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Sayaka Hirota/Haruna Konishi, Apriyani/Fadia mengungkapkan kunci utama di balik kemenangan dua gim langsung mereka.

1. Kunci Kemenangan

Apriyani/Fadia berhasil menaklukkan Hirota/Konishi dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-18. Pertandingan 32 besar tersebut digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Selasa 11 November 2025.

Seusai pertandingan, Apriyani menjelaskan inisiatif untuk tampil menekan sejak awal merupakan kunci keberhasilannya bersama Fadia. Selain itu, strategi yang telah mereka siapkan juga berjalan sesuai rencana.

“Alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan pertama hari ini. Kami menekan dari awal, kami tidak mau menurunkan ritme sambil juga mengenakkan pukulan-pukulan,” kata Apriyani dalam keterangan PBSI, Kamis (13/11/2025).

“Strategi sudah disiapkan memang dan bersyukur bisa berjalan dengan efektif,” timpal Fadia.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

2. Persiapan Hadapi 16 Besar

Meski menang meyakinkan, Apriyani/Fadia sempat menemui sedikit kendala, terutama dalam hal adaptasi. Mereka harus membiasakan diri dengan kondisi pencahayaan dan angin di lapangan.

“Kami beradaptasi dengan pencahayaan yang berwarna kuning, biasanya kan putih, cukup berbeda rasanya. Kondisi lapangan juga berangin, ini yang coba dibiasakan,” ujar Apriyani.