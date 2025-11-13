Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Absen di Tes Valencia, Ducati Percayakan Pengembangan Motor ke 2 Pembalap Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |19:07 WIB
Marc Marquez Absen di Tes Valencia, Ducati Percayakan Pengembangan Motor ke 2 Pembalap Ini
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
A
A
A

VALENCIA – Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, dipastikan absen dari tes MotoGP di Valencia pada 18 November 2025. Ducati pun mempercayakan pengembangan motor ke dua pembalap.

Pembalap itu adalah Alex Marquez (Gresini Ducati), dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Keduanya memang gtampil apik di MotoGP 2025, meski tak sekonsisten Marc Marquez.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Marc Marquez Pemulihan Cedera

Marc Marquez diketahui sedang menjalani pemulihan cedera setelah terjatuh di MotoGP Mandalika 2025 pada awal Oktober. Rider berjuluk The Baby Alien itu kemudian dipastikan absen hingga akhir musim.

Seri balapan terakhir adalah di Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol pada 14 - 16 November 2025. Setelah seri balapan terakhir, tes Valencia akan digelar.

Para pembalap bisa menguji kemampuan motor dalam tes akhir musim tersebut. Marquez yang sedang cedera dipastikan absen dari tes Valencia itu.

"Tentu saja, ini bukan cara terbaik untuk merayakan kejuaraan dan menyelesaikan musim: dengan cedera dan melewatkan empat balapan terakhir, ditambah tes Valencia," kata Marquez dilansir dari Crash, Kamis (13/11/2025).

"Karena kami punya rencana yang sangat spesifik dengan Ducati untuk terus menguji berbagai hal untuk musim depan," sambungnya.

 

Telusuri berita Sport lainnya
