HOME SPORTS NETTING

Fajar/Fikri Diharap Juara Australia Open 2025 demi Tiket ke BWF World Tour Finals

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |21:25 WIB
Fajar/Fikri Diharap Juara Australia Open 2025 demi Tiket ke BWF World Tour Finals
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri diharapkan merebut gelar juara Australia Open 2025 (Foto: PBSI)
KABID Binpres PBSI, Eng Hian, mengharapkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri merebut gelar juara Australia Open 2025. Dengan begitu, mereka bisa menjaga harapan lolos ke BWF World Tour Finals.

Sesuai jadwal, Australia Open 2025 akan digelar di Sydney Olympic Park, Sydney, pada 18-23 November. Turnamen tersebut sekaligus menjadi yang terakhir dalam perhitungan poin menuju World Tour Finals 2025. 

1. Cukup Manis

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (Foto: PBSI)

Eng menargetkan Fajar/Fikri merebut gelar juara di turnamen berlevel Super 500 tersebut. Sebab, mereka sudah meraih hasil cukup manis dengan menjadi runner-up di Korea Open, Denmark Open, dan French Open. 

“Saya berharap Fajar/Fikri bisa menjadi juara di Australia Open ini setelah tiga kali beruntun menjadi runner up di Korea Open, Denmark Open, French Open dan di turnamen terakhir terhenti di babak perempatfinal Hylo Open,” kata Eng Hian dalam keterangan PBSI, Selasa (11/11/2025). 

Ditambah, hasil dari Australia Open 2025 akan sangat berpengaruh dalam perolehan poin Fajar/Fikri menuju World Tour Finals 2025. Karena itu, mereka dipatok target merebut juara demi menjaga asa lolos ke turnamen bergengsi penutup tahun tersebut.

“Hasil di Australia Open ini menjadi sangat penting bagi Fajar/Fikri untuk bisa mengikuti World Tour Final yang akan berlangsung di bulan Desember mendatang,” terang Eng. 

 

Telusuri berita Sport lainnya
