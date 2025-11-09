Link Live Streaming Race MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Menang Lagi? Klik di Sini!

Link live streaming race MotoGP Portugal 2025 ada di akhir artikel ini (Foto: Facebook/MotoGP)

PORTIMAO – Link live streaming race MotoGP Portugal 2025 ada di akhir artikel ini. Akankah Alex Marquez meraih kemenangan lagi?

Balapan MotoGP Portugal 2025 akan dilangsungkan di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal, Minggu (9/11/2025) pukul 20.00 WIB. Lomba dijadwalkan berlangsung selama 25 putaran.

1. Tampil Gemilang

Alex Marquez melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Alex Marquez tampil gemilang dalam Sprint Race yang berlangsung Sabtu 8 November 2025 malam WIB. Ia terlibat duel sengit dengan Pedro Acosta di sepanjang 12 putaran.

Bahkan, aksi saling menyalip antara Acosta dengan Alex Marquez bak angin segar. Selain mereka, ada pula Marco Bezzecchi yang sempat memimpin balapan tapi harus puas finis ketiga.

Situasi saat balapan nanti diperkirakan tidak akan jauh berbeda. Alex Marquez hanya kurang beruntung saat sesi kualifikasi sehingga harus memulai balapan ini dari posisi lima.

Bezzecchi akan start dari posisi terdepan diikuti Acosta dan Fabio Quartararo. Melihat jalannya Sprint Race, rider Aprilia Racing itu kemungkinan akan tetap memimpin selepas lampu merah dipadamkan.