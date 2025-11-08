Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Portugal 2025: Fermin Aldeguer Paling Kencang, Alex Marquez Mengekor!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |18:06 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Portugal 2025: Fermin Aldeguer Paling Kencang, Alex Marquez Mengekor!
Fermin Aldeguer dan Alex Marquez. (Foto: Gresini Ducati)
HASIL latihan bebas 2 MotoGP Portugal 2025 menarik diulas. Duo Gresini Ducati, Fermin Aldeguer dan Alex Marquez tampil menggila.

Sesi free practice (FP) atau latihan bebas 2 MotoGP Portugal 2025 berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Sabtu (8/11) sore WIB. Fermin Aldeguer menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 41,654 detik.

Fermin Aldeguer

Kemudian, Alex Marquez mengekor di posisi kedua. Tiga besar dilengkapi oleh pembalap Castrol Honda, Joan Mir.

Jalannya Latihan Bebas

Para pembalap memasuki lintasan untuk mencari catatan waktu dan setelan terbaik pada motornya.  Pembalap VR46, Franco Morbidelli, sempat mencatatkan waktu tercepatnya pada awal sesi latihan bebas 2.

Morbidelli mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 51,414 detik. Akan tetapi, catatan waktu tersebut berhasil diruntuhkan oleh Jack Miller dengan catatan 1 menit 47,214 detik.

Namun situasi itu lama karena Fabio Quartararo berhasil memimpin sesi FP2 dengan catatan waktu 1 menit 46,373 detik. Catatan tersebut langsung dipatahkan oleh Brad Binder dengan mengemas waktu tercepat 1 menit 45,577 detik.

Sebagian pembalap seperti Alex Marquez dan Francesco Bagnaia mulai memasuki lintasan. Persaingan sengit pun mulai tersaji.

Pembalap KTM Red Bull, Pedro Acosta berhasil mencatat waktu tercepat dengan 1 menit 43,331 detik. Sementara, Alex Marquez dan Bagnaia masih terus mencari catatan waktu tercepatnya.

Secara mengejutkan, Fermin Aldeguer berhasil mengkudeta Acosta dengan mencatat waktu 1 menit 41,654 detik. Beberapa pembalap cukup kesulitan meruntuhkan catatan waktu tersebut karena waktu sudah mulai habis.

Pada akhirnya, Aldeguer keluar menjadi yang tercepat di sesi FP2 MotoGP Portugal 2025. Dia diikuti oleh Alex Marquez dan Joan Mir. Sementara Bagnaia berada di urutan kelima.

 

