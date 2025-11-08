Tanpa Beban, Alex Marquez Siap Menggila di MotoGP Portugal 2025

PORTIMAO – Alex Marquez akan membalap di MotoGP Portugal 2025 tanpa beban. Situasi tersebut justru akan membantunya untuk menggila di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal!

Pembalap tim Gresini Racing itu berhasil mengunci catatan waktu tercepat di sesi latihan atau Practice pada Jumat 7 November 2025 malam WIB. Ia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 37,974 detik.

1. Sangat Senang

Alex Marquez mengatakan sangat senang dapat mencatatkan raihan positif dalam sesi latihan tersebut. Akan tetapi, itu tidak membuatnya berpuas diri karena tetap harus meningkatkan performa.

"Saya merasa baik. Jadi, saya tidak tahu apakah saya patokan atau tidak," kata Alex Marquez dilansir dari Motosan, Sabtu (7/11/2025).

"Memang benar lawan-lawan tidak jauh di belakang," tambah pria asal Spanyol itu.