Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tanpa Beban, Alex Marquez Siap Menggila di MotoGP Portugal 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |15:15 WIB
Tanpa Beban, Alex Marquez Siap Menggila di MotoGP Portugal 2025
Alex Marquez akan membalap di MotoGP Portugal 2025 tanpa beban (Foto: Instagram/@gresiniracing)
A
A
A

PORTIMAO – Alex Marquez akan membalap di MotoGP Portugal 2025 tanpa beban. Situasi tersebut justru akan membantunya untuk menggila di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal!

Pembalap tim Gresini Racing itu berhasil mengunci catatan waktu tercepat di sesi latihan atau Practice pada Jumat 7 November 2025 malam WIB. Ia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 37,974 detik.

1. Sangat Senang

Alex Marquez melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Alex Marquez mengatakan sangat senang dapat mencatatkan raihan positif dalam sesi latihan tersebut. Akan tetapi, itu tidak membuatnya berpuas diri karena tetap harus meningkatkan performa.

"Saya merasa baik. Jadi, saya tidak tahu apakah saya patokan atau tidak," kata Alex Marquez dilansir dari Motosan, Sabtu (7/11/2025).

"Memang benar lawan-lawan tidak jauh di belakang," tambah pria asal Spanyol itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184877/maverick_vinales-c6nq_large.jpg
Bawa-Bawa Jorge Lorenzo, Maverick Vinales Bicara Cara Saingi Marc Marquez Cs di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement