HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Portugal 2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |13:22 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Portugal 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming MotoGP Portugal 2025 di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Aksi para pembalap terbaik dunia akan kembali memacu adrenalin di putaran MotoGP 2025 berikutnya, Qatar Airways Grand Prix of Portugal, yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimão pada 7–9 November 2025. Klik di sini untuk streaming keseruannya.

Dikenal dengan karakter lintasan menanjak-turun dan tikungan teknikalnya, sirkuit ini siap menjadi panggung pertarungan sengit antar pembalap top dunia. Saksikan seluruh rangkaian acaranya di VISION+. Catat jadwalnya berikut:

Francesco Bagnaia melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Ducati Corse)
Francesco Bagnaia melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Ducati Corse)

Jumat, 7 November 2025

15:55 WIB | Moto3 – Free Practice 1

16:50 WIB | Moto2 – Free Practice 1

17:35 WIB | MotoGP – Free Practice 1

20:10 WIB | Moto3 – Practice

21:05 WIB | Moto2 – Practice

21:50 WIB | MotoGP – Practice

Sabtu, 8 November 2025

15:35 WIB | Moto3 – Free Practice 2

16:20 WIB | Moto2 – Free Practice 2

17:00 WIB | MotoGP – Free Practice 2

17:40 WIB | MotoGP – Qualifying 1 & 2

19:40 WIB | Moto3 – Qualifying 1 & 2

20:45 WIB | Moto2 – Qualifying 1 & 2

21:45 WIB | MotoGP – Sprint

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
