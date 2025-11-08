JAKARTA – Aksi para pembalap terbaik dunia akan kembali memacu adrenalin di putaran MotoGP 2025 berikutnya, Qatar Airways Grand Prix of Portugal, yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimão pada 7–9 November 2025. Klik di sini untuk streaming keseruannya.
Dikenal dengan karakter lintasan menanjak-turun dan tikungan teknikalnya, sirkuit ini siap menjadi panggung pertarungan sengit antar pembalap top dunia. Saksikan seluruh rangkaian acaranya di VISION+. Catat jadwalnya berikut:
Jumat, 7 November 2025
15:55 WIB | Moto3 – Free Practice 1
16:50 WIB | Moto2 – Free Practice 1
17:35 WIB | MotoGP – Free Practice 1
20:10 WIB | Moto3 – Practice
21:05 WIB | Moto2 – Practice
21:50 WIB | MotoGP – Practice
Sabtu, 8 November 2025
15:35 WIB | Moto3 – Free Practice 2
16:20 WIB | Moto2 – Free Practice 2
17:00 WIB | MotoGP – Free Practice 2
17:40 WIB | MotoGP – Qualifying 1 & 2
19:40 WIB | Moto3 – Qualifying 1 & 2
20:45 WIB | Moto2 – Qualifying 1 & 2
21:45 WIB | MotoGP – Sprint