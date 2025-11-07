Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+

JAKARTA – Ajang biliar internasional bergengsi Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open dimulai hingga 9 November 2025 di Hall 9, ICE BSD City. Pencinta Billiar dapat nonton streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Turnamen ini menawarkan total hadiah sebesar Rp888.000.000,- , yang akan diberikan mulai dari juara utama hingga peserta yang berhasil menembus babak 64 besar. Ini menjadi kesempatan bagi para pemain biliar terbaik dari dalam dan luar negeri untuk menunjukkan kemampuan dan konsistensi mereka dalam format 9 Ball International Open.

Setiap pertandingan akan menampilkan persaingan ketat, strategi matang, dan akurasi tinggi dari para atlet profesional. Kamu bisa menyaksikan seluruh rangkaian pertandingan secara streaming di VISION+. Berikut jadwal lengkap Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open:

Kamis, 6 November 2025

12:00 WIB | Bojue Championship 2025: 9 Ball International Open – Day 1

Jumat, 7 November 2025

14:00 WIB | Bojue Championship 2025: 9 Ball International Open – Day 2

Sabtu, 8 November 2025

10:00 WIB | Bojue Championship 2025: 9 Ball International Open – Day 3

Minggu, 9 November 2025

10:00 WIB | Bojue Championship 2025: 9 Ball International Open – Final Day