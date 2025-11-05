Hasil Undian Wakil Indonesia di Kumamoto Masters 2025: Alwi Farhan Langsung Tantang Rasmus Gemke, Dhinda Jumpa Busanan

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis hasil undian Kumamoto Masters 2025, yang menunjukkan sejumlah wakil Indonesia akan langsung menghadapi lawan tangguh sejak babak pertama. Tunggal putra muda, Alwi Farhan, akan mendapat tantangan berat dari pemain senior Eropa.

Turnamen berlevel Super 500 ini akan berlangsung di Kumamoto City, Jepang, pada 11-16 November 2025, dan Indonesia mengirimkan lima wakil di babak utama serta kualifikasi. Selain Alwi, tunggal putri muda Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi juga langsung dihadapkan pada lawan berat.

1. Tantangan Berat di Sektor Tunggal

Di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung mendapat ujian berat di babak pertama. Alwi, yang merupakan runner-up Kejuaraan Dunia Junior 2023, dijadwalkan bersua pemain senior dari Denmark, Rasmus Gemke.

Sementara itu, rekan senegaranya, Moh. Zaki Ubaidillah (Ubed), harus merangkak dari babak kualifikasi terlebih dahulu, di mana ia akan bertemu wakil tuan rumah, Koo Takahashi. Pada sektor tunggal putri, andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, mendapat undian yang relatif baik di babak pertama, yakni melawan wakil Taiwan, Hung Yi-Ting.

Namun, ujian sesungguhnya akan dihadapi pemain muda Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi yang di babak pertama langsung bertemu pemain elite Thailand, Busanan Ongbamrungphan.

Alwi Farhan Humas PP PBSI

2. Satu-Satunya Wakil Ganda Putri

Satu-satunya wakil ganda putri Indonesia yang sudah dipastikan turun di babak utama adalah pasangan peraih medali perunggu Olimpiade, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Apriyani/Fadia juga langsung mendapat tantangan dari wakil tuan rumah, Sayaka Hirota/Haruna Konishi asal Jepang, di babak pertama.