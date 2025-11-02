Hasil Final Chennai Open 2025: Petenis Indonesia Janice Tjen Sabet Gelar Juara!

HASIL final Chennai Open 2025 sudah diketahui. Petenis putri Indonesia, Janice Tjen, sukses menyabet gelar juara.

Kepastian itu didapat Janice Tjen setelah mengalahkan wakil Australia, Kimberly Birrell di partai final. Petenis berusia 23 tahun itu tampil ciamik di SDAT Tennis Stadium, Chennai, India pada Minggu (2/11/2025) malam WIB.

1. Menang 2 Set Langsung

Janice Tjen berhasil menorehkan kemenangan dalam dua set langsung. Petenis kelahiran Jakarta itu menyelesaikan laga dengan skor 6-4 dan 6-3.

Dalam pertandingan itu, Janice tampil luar biasa sejak awal pertandingan set pertama. Dia langsung mendominasi dengan pukulan ace dan pengembalian bola yang baik, membuat Birrell kewalahan.

Alhasil, set pertama menjadi milik Janice dengan skor meyakinkan 6-4. Pada set kedua, Janice melanjutkan momentum positifnya. Dia langsung unggul sejak awal pertandingan set kedua.

Dengan tenang, Janice mampu mencetak poin demi poin. Akhirnya, dalam waktu dua jam, Janice berhasil mengunci kemenangan dengan skor 6-3 sekaligus meraih gelar Chennai Open 2025.