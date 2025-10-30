Alex Marquez Tantang Marc Marquez di MotoGP 2026: Kita Lihat kalau Motornya Sama

ALEX Marquez berulang kali mengatakan sulit untuk mengalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025. Namun, ia penasaran seperti apa di MotoGP 2026 saat keduanya memakai motor yang sama!

Marc Marquez sukses menjadi juara dunia MotoGP 2025 berkat motor Ducati Desmosedici GP25. Sedangkan, Alex Marquez mengamankan posisi runner up di klasemen akhir berkat GP24.

1. Sulit Mengalahkan Marc Marquez

Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez di MotoGP Italia 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

Keduanya sempat mendominasi podium di separuh awal musim 2025. Apa yang dilakukan Alex Marquez sungguh luar biasa mengingat motor yang digunakan adalah versi lawas atau setahun lebih tua.

Maka dari itu, sang adik mengakui sulit untuk mengalahkan Marc Marquez tahun ini. Selain perbedaan motor, kakaknya itu selalu mendorong hingga batas kemampuan saat mengaspal di lintasan.

“Saya selalu katakan, sulit untuk mengalahkan Marc dalam 22 balapan. Sebagai rival, dia menaruh tekanan yang sangat sulit diatasi,” papar Alex Marquez, mengutip dari Motosan, Kamis (30/10/2025).

“Keinginannya untuk selalu mendorong hingga batas adalah kunci. Tidak ada yang tidak terkalahkan. Kita lihat tahun depan dengan motor yang sama,” ancam pria berusia 29 tahun itu.