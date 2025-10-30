Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Asian Youth Games 2025: Judo Sumbang Medali Emas Keempat Indonesia!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |22:02 WIB
Hasil Asian Youth Games 2025: Judo Sumbang Medali Emas Keempat Indonesia!
Kontingen Indonesia menambah perolehan medali emas di Asian Youth Games 2025 dari cabor judo lewat Sashenka Fatimah (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

SAKHIR – Kontingen Indonesia menambah perolehan medali emas di Asian Youth Games 2025. Kali ini, cabang olahraga (cabor) judo menyumbang satu keping emas lewat Sashenka Fatimah di nomor -63kg putri.

Laga tersebut berlangsung di Exhibition World Bahrain, Bahrain, Kamis (30/10/2025) malam WIB. Sashenka tampil gemilang!

Tim Indonesia Menuju Asian Youth Games dan Islamic Solidarity Games 2025

Pada partai puncak nomor -63kg putri, Sashenka berjumpa Monika Khuyenthem. Ia memastikan medali emas usai menang by Ippon atas wakil India.

Keberhasilan Sashenka membuat Indonesia kembali menambah perolehan pundi-pundi emas. Tercatat, jagoan Tanah Air sudah mengoleksi empat medali emas di Asian Youth Games 2025.

 

Halaman:
1 2
