Hasil Asian Youth Games 2025: Judo Sumbang Medali Emas Keempat Indonesia!

Kontingen Indonesia menambah perolehan medali emas di Asian Youth Games 2025 dari cabor judo lewat Sashenka Fatimah (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

SAKHIR – Kontingen Indonesia menambah perolehan medali emas di Asian Youth Games 2025. Kali ini, cabang olahraga (cabor) judo menyumbang satu keping emas lewat Sashenka Fatimah di nomor -63kg putri.

Laga tersebut berlangsung di Exhibition World Bahrain, Bahrain, Kamis (30/10/2025) malam WIB. Sashenka tampil gemilang!

Pada partai puncak nomor -63kg putri, Sashenka berjumpa Monika Khuyenthem. Ia memastikan medali emas usai menang by Ippon atas wakil India.

Keberhasilan Sashenka membuat Indonesia kembali menambah perolehan pundi-pundi emas. Tercatat, jagoan Tanah Air sudah mengoleksi empat medali emas di Asian Youth Games 2025.