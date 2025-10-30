SAKHIR – Kontingen Indonesia menambah perolehan medali emas di Asian Youth Games 2025. Kali ini, cabang olahraga (cabor) judo menyumbang satu keping emas lewat Sashenka Fatimah di nomor -63kg putri.
Laga tersebut berlangsung di Exhibition World Bahrain, Bahrain, Kamis (30/10/2025) malam WIB. Sashenka tampil gemilang!
Pada partai puncak nomor -63kg putri, Sashenka berjumpa Monika Khuyenthem. Ia memastikan medali emas usai menang by Ippon atas wakil India.
Keberhasilan Sashenka membuat Indonesia kembali menambah perolehan pundi-pundi emas. Tercatat, jagoan Tanah Air sudah mengoleksi empat medali emas di Asian Youth Games 2025.