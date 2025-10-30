Advertisement
SPORT LAIN

Hasil Asian Youth Games 2025: Angkat Besi Sumbang 2 Perunggu untuk Kontingen Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |16:02 WIB
Hasil Asian Youth Games 2025: Angkat Besi Sumbang 2 Perunggu untuk Kontingen Indonesia
Angkat besi menambah dua medali perunggu untuk Kontingen Indonesia di Asian Youth Games 2025 (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

SAKHIR – Cabang olahraga (cabor) angkat besi menyumbang 2 medali perunggu untuk Kontingen Indonesia di Asian Youth Games 2025. Keduanya diraih oleh Alyamaulida Kartika Pertiwi. 

Sang lifter muda tampil di Exhibition World Bahrain, Sakhir, Bahrain, Kamis (30/10/2025) sore WIB. Alyamaulida cukup baik dalam perebutan medali.

Tim Indonesia Menuju Asian Youth Games dan Islamic Solidarity Games 2025

Pada angkatan snatch di nomor 77kg, Alyamaulida gagal ketika angkatan pertama seberat 90kg. Kemudian, ia tidak menyerah dan sukses pada angkatan kedua dengan berat yang sama. 

Di angkatan ketiga, Alyamaulida mencoba untuk mengangkat beban seberat 94kg. Atlet angkat besi putri itu juga gagal dalam angkatan tersebut. 

Akhirnya, Alyamaulida mengunci medali perunggu dengan angkatan snatch terbaik seberat 90kg. Ia kalah dari atlet putri Uzbekistan, Dilnura Kholdorova, yang sukses mengangkat 95kg, dan atlet Iran Nasim Ghasemi yang menorehkan angkatan 94kg.

 

Telusuri berita Sport lainnya
