Peringatan Keras untuk Red Bull: Kepercaan Diri McLaren Meningkat Usai Dominasi Lando Norris di Meksiko

MEXICO CITY – Tim McLaren mengirimkan peringatan keras kepada Red Bull dan juara dunia bertahan Max Verstappen menyusul kemenangan dominan Lando Norris di Formula One (F1) GP Meksiko 2025. Kemenangan mutlak tersebut telah memicu gelombang optimisme baru di kubu McLaren, bahkan Bos Tim Andrea Stella secara terbuka menyatakan kepercayaan diri mereka untuk perburuan gelar juara dunia telah meningkat usai GP Meksiko.

Norris yang mengklaim kemenangan F1 pertamanya sejak Zandvoort pada Agustus lalu, menguasai balapan di Meksiko City dengan selisih kemenangan yang mencolok, yaitu lebih dari 30 detik. Hasil ini tidak hanya mengukuhkan kembali daya saing McLaren tetapi juga menempatkan Norris di puncak klasemen kejuaraan untuk pertama kalinya sejak GP Arab Saudi.

Menurut Stella, penampilan di Meksiko telah menjadi bukti penting mobil mereka adalah ancaman serius dalam perebutan gelar.

"Kepercayaan diri dalam hal kejuaraan telah meningkat. Ini meningkat karena kami telah membuktikan bahwa kami memiliki mobil yang dapat memenangkan balapan dan dalam beberapa kondisi dapat mendominasi balapan. Ini adalah faktor terpenting untuk menempatkan Lando dan Oscar (Piastri) dalam kondisi untuk mengejar kejuaraan pembalap,” ujar Stella, dilansir dari Crash, Rabu (29/10/2025).

1. Performa Norris yang Meyakinkan

F1 GP Meksiko 2025 tercatat sebagai salah satu penampilan paling lengkap dalam karier Lando Norris. Ia merebut pole position dengan selisih hampir 0,3 detik dan mengendalikan jalannya balapan dari posisi terdepan, hingga keluar sebagai pemenang.

Lando Norris di F1 2025. (Foto: F1)

Andrea Stella memuji penampilan bintang timnya, menyatakan tingkat dominasi ini tidak sepenuhnya baru. Ia menilai Norris sudah melakukanpenampilan serupa di seri Belanda tahun lalu dan Singapura.

"Saya rasa ini bukan pertama kalinya Lando menunjukkan penampilan di level ini. Dia sangat meyakinkan. Dia pada dasarnya adalah yang tercepat di setiap sesi dan mampu memanfaatkan performa serta kekuatan mobil,” ujar Stella.