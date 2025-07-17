Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Golf The 153rd Open Championship 2025 di Vision+

JAKARTA – Kompetisi golf tertua dan paling prestisius di dunia kembali digelar! The 153rd Open Championship akan berlangsung pada 17–20 Juli 2025 di Royal Portrush Golf Club, Irlandia Utara salah satu lapangan paling ikonik. Streaming keseruannya dengan klik di sini.

Turnamen legendaris ini akan mempertemukan para bintang golf dunia yang akan saling unjuk strategi, kekuatan ayunan, dan ketenangan menghadapi tekanan demi merebut trofi kemenangan yang bergengsi. Catat jadwal lengkap The 153rd Open 2025:

Kamis, 17 Juli 2025

12:30 WIB | Golf: The 153rd Open 2025 - Round 1

Jumat, 18 Juli 2025

12:30 WIB | Golf: The 153rd Open 2025 - Round 2

Sabtu, 19 Juli 2025

16:00 WIB | Golf: The 153rd Open 2025 - Round 3