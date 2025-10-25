Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Meksiko 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – Setelah menegangkan di seri Amerika Serikat minggu lalu, Formula 1 2025 kembali berlanjut ke salah satu sirkuit paling legendaris dan penuh semangat, yaitu Gran Premio De La Ciudad de México 2025! Balapan akan digelar pada 25–27 Oktober 2025. Klik di sini untuk nonton.

Aksi penuh tensi dari para pembalap Formula 1 bisa kamu nikmati di VISIONn+ melalui beIN Sports 1. Berikut jadwal lengkap Formula 1: Gran Premio De La Ciudad de México 2025:

Sabtu, 25 Oktober 2025

01:25 WIB | Practice 1

04:55 WIB | Practice 2

Minggu, 26 Oktober 2025

00:25 WIB | Practice 3

03:00 WIB | Qualifying Pre Show

03:55 WIB | Qualifying

05:00 WIB | Qualifying Post Show

Senin, 27 Oktober 2025

01:30 WIB | Grand Prix Sunday

02:55 WIB | Race (Balapan Utama)

05:00 WIB | Chequered Flag