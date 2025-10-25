JAKARTA – Setelah menegangkan di seri Amerika Serikat minggu lalu, Formula 1 2025 kembali berlanjut ke salah satu sirkuit paling legendaris dan penuh semangat, yaitu Gran Premio De La Ciudad de México 2025! Balapan akan digelar pada 25–27 Oktober 2025. Klik di sini untuk nonton.
Aksi penuh tensi dari para pembalap Formula 1 bisa kamu nikmati di VISIONn+ melalui beIN Sports 1. Berikut jadwal lengkap Formula 1: Gran Premio De La Ciudad de México 2025:
Sabtu, 25 Oktober 2025
01:25 WIB | Practice 1
04:55 WIB | Practice 2
Minggu, 26 Oktober 2025
00:25 WIB | Practice 3
03:00 WIB | Qualifying Pre Show
03:55 WIB | Qualifying
05:00 WIB | Qualifying Post Show
Senin, 27 Oktober 2025
01:30 WIB | Grand Prix Sunday
02:55 WIB | Race (Balapan Utama)
05:00 WIB | Chequered Flag