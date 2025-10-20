Tangan Jahil Kru di F1 GP Amerika Serikat 2025 Bikin Red Bull Didenda Nyaris Rp1 Miliar

Red Bull Racing dijatuhi denda sebesar 50 ribu Euro gara-gara ulah jahil krunya di F1 GP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@redbullracing)

AUSTIN – Red Bull Racing dijatuhi denda sebesar 50 ribu Euro (setara Rp966 juta) gara-gara ulah iseng krunya di F1 GP Amerika Serikat 2025. Sebab, hal itu dinilai melanggar prosedur start.

Max Verstappen tampil sebagai pemenang di Sirkuit CoTA, Austin, Texas, Amerika Serikat (AS), Senin (20/10/2025) dini hari WIB. Ia mengungguli Lando Norris dan Charles Leclerc usai 56 putaran.

1. Copot Plester/Lakban

Lando Norris dan Oscar Piastri senggolan di Sprint Race F1 GP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@F1)

Namun, kemenangan Verstappen ternoda oleh ulah iseng kru Red Bull. Salah satu anggota tim kedapatan mencopot plester/lakban di tembok pembatas jelang finis.

Plester/lakban itu ditempel oleh kru McLaren F1 Team untuk membantu Norris memarkirkan mobilnya di grid jelang start. Hal itu tidak dilarang menurut regulasi F1 dan FIA.

Akan tetapi, salah satu kru Red Bull terlihat memindahkan plester/lakban itu ketika marshall sudah menutup akses grid jelang start. Ia nekad menerobos sehingga tim dijatuhi denda 50 ribu Euro!

“Seorang anggota tim kembali memasuki area grid yang berdekatan dengan posisi start nomor 2 setelah formation lap dan ketika marshall mulai menutup gerbangnya,” bunyi laporan FIA, dikutip dari Crash, Senin (20/10/2025).