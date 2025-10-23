Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 2 Perunggu dari Teqball dan Triathlon

Aira Martha sumbang medali perunggu dari cabor Triathlon di Asian Youth Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

SAKHIR – Kontingen Indonesia di Asian Youth Games (AYG) 2025 kembali meraih hasil positif. Dua medali perunggu berhasil disumbangkan oleh atlet putri dari cabang olahraga (cabor) Teqball dan Triathlon.

Tambahan medali itu menguatkan total perolehan Indonesia menjadi empat medali hingga hari ini, Kamis (23/10/2025).

Medali-medali perunggu tersebut diperoleh dari pertandingan yang berlangsung di Bahrain, tempat Asian Youth Games 2025 diselenggarakan. Perjuangan keras para atlet muda ini menjadi cerminan kontribusi positif Indonesia di ajang olahraga tingkat Asia.

1. Zahrotus Syifa dan Kemenangan di Teqball

Medali perunggu pertama hari ini dipersembahkan oleh Zahrotus Syifa dari cabor Teqball putri. Syifa berhasil mengamankan tempat ketiga setelah memenangkan pertandingan perebutan medali.

Dalam laga yang berlangsung di Exhibition World Bahrain, Syifa menumbangkan wakil Irak, Narjis Al Dulaimi, dengan skor telak 2-0 (12-4, 12-4). Kemenangan dua set langsung ini menunjukkan dominasi Syifa di lapangan.

Zahrotus Syifa sumbang medali perunggu di Asian Youth Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) melalui akun resminya mengapresiasi raihan ini.

"Atlet teqball Indonesia, Zahrotus Syifa, meraih medali perunggu setelah berhasil mengalahkan Narjis Al Dulaimi (Irak) dengan skor 2-0,” bunyi keterangan resmi NOC Indonesia, dikutip Kamis (23/10/2025).