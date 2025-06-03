Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |00:13 WIB
Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!
Simak harta kekayaan pebasket LeBron James yang disebut lebih tajir dari raja minyak (Foto: Instagram/@kingjames)
A
A
A

HARTA kekayaan pebasket LeBron James menarik untuk dikulik. Ia disebut lebih tajir ketimbang raja minyak!

Pada 2022, James menjadi pemain NBA aktif pertama yang menyandang status miliarder. Pria berpaspor AS itu juga bermain dalam film Space Jam: A New Legacy 2021 dan ikut mendirikan perusahaan hiburan SpringHill Company yang memproduksi film dan konten digital.

1. Kekayaan LeBron James

LeBron James beraksi di laga Denver Nuggets vs LA Lakers (Foto: Reuters/Ron Chenoy)
LeBron James beraksi di laga Denver Nuggets vs LA Lakers (Foto: Reuters/Ron Chenoy)

Hingga 2025, LeBron James memiliki kekayaan bersih yang diperkirakan mencapai USD1,2-1,3 miliar. Jika dikonversi, nominalnya mencapai Rp19,5-21,1 triliun!

Kekayaan tersebut didapat dari berbagai sumber. Gajinya mencapai total USD500 juta (setara Rp8,1 triliun). Angka itu didapat dari kariernya selama puluhan tahun di NBA.

Lalu, King James juga meraup pendapatan dari endorsement atau kerja sama kemitraan. Ia merupakan duta bagi merk Nike dengan kontrak USD32 juta (setara Rp520 miliar) per tahun.

2. Bisnis dan Properti

Dengan kekayaan itu, James memiliki portofolio investasi yang luas. Ia ikut menanamkan saham di klub sepakbola Liverpool, klub bisbol Boston Red Sox, dan klub hoki Pittsburgh Penguins.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636/tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184155/peserta_berharap_turnamen_basket_mnc_sports_competition_digelar_secara_rutin-b3Km_large.jpeg
Peserta Harap Turnamen Basket MNC Sports Competition Digelar Rutin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/36/3155942/fiba_women_asia_cup_2025-Ae4Q_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/36/3139025/david_singleton-a0Je_large.jpg
Reaksi David Singleton Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Basket Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement