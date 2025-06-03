Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!

Simak harta kekayaan pebasket LeBron James yang disebut lebih tajir dari raja minyak (Foto: Instagram/@kingjames)

HARTA kekayaan pebasket LeBron James menarik untuk dikulik. Ia disebut lebih tajir ketimbang raja minyak!

Pada 2022, James menjadi pemain NBA aktif pertama yang menyandang status miliarder. Pria berpaspor AS itu juga bermain dalam film Space Jam: A New Legacy 2021 dan ikut mendirikan perusahaan hiburan SpringHill Company yang memproduksi film dan konten digital.

1. Kekayaan LeBron James

LeBron James beraksi di laga Denver Nuggets vs LA Lakers (Foto: Reuters/Ron Chenoy)

Hingga 2025, LeBron James memiliki kekayaan bersih yang diperkirakan mencapai USD1,2-1,3 miliar. Jika dikonversi, nominalnya mencapai Rp19,5-21,1 triliun!

Kekayaan tersebut didapat dari berbagai sumber. Gajinya mencapai total USD500 juta (setara Rp8,1 triliun). Angka itu didapat dari kariernya selama puluhan tahun di NBA.

Lalu, King James juga meraup pendapatan dari endorsement atau kerja sama kemitraan. Ia merupakan duta bagi merk Nike dengan kontrak USD32 juta (setara Rp520 miliar) per tahun.

2. Bisnis dan Properti

Dengan kekayaan itu, James memiliki portofolio investasi yang luas. Ia ikut menanamkan saham di klub sepakbola Liverpool, klub bisbol Boston Red Sox, dan klub hoki Pittsburgh Penguins.