HOME SPORTS SPORT LAIN

Link Live Streaming Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Vision+, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |17:44 WIB
Link Live Streaming Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
LINK live streaming Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Jakarta kini tengah menjadi pusat perhatian dunia olahraga karena untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah ajang bergengsi dunia 53rd Artistic Gymnastics World Championship 2025 atau Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025.

Ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 ini berlangsung pada 19–25 Oktober 2025 di Jakarta. Seluruh keseruan, keanggunan, dan ketegangan dari para pesenam terbaik dunia ini bisa disaksikan secara live streaming dengan klik di sini.

Budaya Betawi membuka Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Ajang ini merupakan edisi ke-53 dari Kejuaraan Dunia Senam Artistik. Ini merupakan kompetisi paling bergengsi dalam dunia senam yang mempertemukan para atlet terbaik dari berbagai negara.

Tahun ini menjadi momen istimewa karena Jakarta dipercaya menjadi tuan rumah, menorehkan sejarah baru. Sebanyak lebih dari 400 atlet dari 77 negara akan berpartisipasi dalam kejuaraan ini untuk memperebutkan medali.

Para pesenam akan menunjukkan kemampuan luar biasa mereka dalam berbagai kategori. Setiap gerakan memadukan kekuatan, kelenturan, dan keindahan artistik menjadikan ajang ini tontonan spektakuler bagi para pencinta olahraga di seluruh dunia.

Kamu bisa nonton streaming di Vision+. Nikmati seluruh rangkaiannya dengan berlangganan Vision+ Premium Sports mulai Rp40.000,- untuk menonton semua aksi MotoGP serta tayangan olahraga internasional lainnya. Download aplikasi Vision+ sekarang di App Store dan Play Store.

(Djanti Virantika)

Telusuri berita Sport lainnya
