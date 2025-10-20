Link Live Streaming Race F1 GP Amerika Serikat 2025: Max Verstappen Asapi Duo McLaren Lagi?

AUSTIN – Link live streaming race F1 GP Amerika Serikat 2025 ada di artikel ini. Akankah Max Verstappen mengasapi duo McLaren lagi?

Balapan F1 GP Amerika Serikat 2025 akan digelar di Sirkuit CoTA, Austin, Texas, Senin (20/10/2025) pukul 02.00 WIB. Lomba diprediksi akan berlangsung sengit.

1. Pole Position

Lando Norris dan Oscar Piastri senggolan di Sprint Race F1 GP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@F1)

Verstappen berhasil merebut posisi terdepan pada kualifikasi yang dihelat Minggu 19 Oktober 2025 dini hari WIB. Pembalap asal Belanda itu akan ditemani Lando Norris di baris pertama.

Kans Verstappen untuk menang cukup terbuka melihat keberhasilannya finis terdepan pada Sprint Race. Juara dunia F1 empat kali itu cukup diuntungkan dengan senggolan antara Norris dengan Oscar Piastri di tikungan pertama.

Duo McLaren itu gagal finis sementara Verstappen mengoleksi tambahan 8 poin. Pria berusia 28 tahun itu kini mengumpulkan 281 angka di posisi 3 klasemen, terpaut hanya 55 poin dengan Piastri di puncak.

Di race nanti, Piastri akan start dari posisi 6. Hal ini akan jadi keuntungan buat Verstappen jika urutan tidak berubah hingga finis. Ia akan memangkas jarak hingga 17 poin alias hanya jadi 28 angka!