Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dihuni Juara Dunia, Woodball Indonesia Pede Sapu Bersih Medali Emas di SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |02:01 WIB
Dihuni Juara Dunia, Woodball Indonesia <i>Pede</i> Sapu Bersih Medali Emas di SEA Games 2025
Timnas Woodball Indonesia siap hadapi SEA Games 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Cabang olahraga (cabor) Woodball akan dipertandingkan untuk pertama kalinya dalam sejarah SEA Games pada edisi 2025 di Thailand. Meski demikian, Tim Nasional (Timnas) Woodball Indonesia optimistis menjadi lumbung emas utama bagi kontingen Merah Putih, bahkan menargetkan sapu bersih medali emas dalam ajang multievent paling bergengsi se-ASEAN tersebut.

Timnas Woodball Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan intensif sebagai persiapan menuju SEA Games Thailand 2025 pada Desember mendatang. Pada Senin 13 Oktober 2025 lalu, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk SEA Games Thailand 2025, Bayu Priawan Djokosoetono, mengunjungi pemusatan latihan di kawasan BSD untuk memberikan dukungan moral dan memastikan kesiapan atlet.

Dalam kunjungannya, CdM Bayu didampingi oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association (IWbA) Aang Sunadji, Sekjen IWbA, serta perwakilan tim pelatih dan atlet. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan memastikan kesiapan atlet dalam menghadapi pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.

1. Janji Sapu Bersih Medali

“Hari ini kita mengunjungi cabang olahraga woodball, yang menariknya Indonesia sudah berhasil menjadi juara dunia. Untuk SEA Games nanti, ada 23 atlet yang akan diberangkatkan. Saya melihat semangat dan optimisme yang luar biasa dari para atlet. Kita yakin woodball bisa menjadi salah satu lumbung emas Tim Indonesia di Thailand nanti,” ujar CdM Bayu kepada wartawan termasuk Okezone, Senin (13/10/2025).

CdM Bayu mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh kepada Timnas Woodball Indonesia untuk memastikan kesiapan atlet dalam menghadapi pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.

Timnas Woodball Indonesia siap hadapi SEA Games 2025
Timnas Woodball Indonesia siap hadapi SEA Games 2025

“Kami terus mendorong agar para atlet menjaga kesehatan, berlatih dengan disiplin, dan tampil maksimal di setiap kesempatan. Mari kita doakan bersama agar woodball bisa mempersembahkan medali emas bagi Indonesia dan menunjukkan bahwa kita siap bersaing di level tertinggi,” tambahnya.

Di hadapan CdM Bayu, Aang selaku Ketum IWbA menyatakan optimismenya bahwa Timnas Woodball Indonesia bakal menyapu bersih medali emas di SEA Games 2025. Dia menyampaikan seluruh atletnya siap memberikan penampilan terbaiknya untuk Merah Putih.

“Kalau CdM bilang sapu bersih, berarti sapu bersih. Kita siap mengikuti arahan CdM. Para atlet sudah menunjukkan performa terbaiknya dan siap berjuang di enam nomor untuk mengibarkan Merah Putih di Thailand,” ujar Aang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184616/putri_kusuma_wardani-tkY7_large.jpg
Jadwal Padat, Ini Persiapan Putri KW Mentas di SEA Games dan BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/43/3183854/pbvsi_resmi_melepas_timnas_voli_putra_indonesia_yang_akan_berlaga_di_sea_games_2025-EoUH_large.jpg
SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Ditarget Raih Emas Keempat Beruntun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183816/janice_tjen-9lp5_large.jpg
Target Janice Tjen di SEA Games 2025: Bertekad Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/43/3183711/indonesia_meraih_1_emas_5_perak_dan_6_perunggu_di_isg_2025_noc_indonesia-9L5X_large.jpg
Raih 1 Emas, 5 Perak dan 6 Perunggu di ISG 2025, Modal Renang Indonesia Bersinar di SEA Games 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/43/3183551/ketum_pbti_letnan_jenderal_tni_richard_tampubolon-Vz8m_large.jpg
PBTI Targetkan Medali Emas SEA Games 2025 Thailand, Ketum Richard Tampubolon: Saya Optimistis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/43/3183375/siman_sudartawa-5WaO_large.jpg
Pensiun Usai SEA Games 2025, Siman Sudartawa Targetkan Emas Terakhir di Thailand
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement