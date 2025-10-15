Dihuni Juara Dunia, Woodball Indonesia Pede Sapu Bersih Medali Emas di SEA Games 2025

JAKARTA – Cabang olahraga (cabor) Woodball akan dipertandingkan untuk pertama kalinya dalam sejarah SEA Games pada edisi 2025 di Thailand. Meski demikian, Tim Nasional (Timnas) Woodball Indonesia optimistis menjadi lumbung emas utama bagi kontingen Merah Putih, bahkan menargetkan sapu bersih medali emas dalam ajang multievent paling bergengsi se-ASEAN tersebut.

Timnas Woodball Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan intensif sebagai persiapan menuju SEA Games Thailand 2025 pada Desember mendatang. Pada Senin 13 Oktober 2025 lalu, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk SEA Games Thailand 2025, Bayu Priawan Djokosoetono, mengunjungi pemusatan latihan di kawasan BSD untuk memberikan dukungan moral dan memastikan kesiapan atlet.

Dalam kunjungannya, CdM Bayu didampingi oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association (IWbA) Aang Sunadji, Sekjen IWbA, serta perwakilan tim pelatih dan atlet. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan memastikan kesiapan atlet dalam menghadapi pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.

1. Janji Sapu Bersih Medali

“Hari ini kita mengunjungi cabang olahraga woodball, yang menariknya Indonesia sudah berhasil menjadi juara dunia. Untuk SEA Games nanti, ada 23 atlet yang akan diberangkatkan. Saya melihat semangat dan optimisme yang luar biasa dari para atlet. Kita yakin woodball bisa menjadi salah satu lumbung emas Tim Indonesia di Thailand nanti,” ujar CdM Bayu kepada wartawan termasuk Okezone, Senin (13/10/2025).

CdM Bayu mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh kepada Timnas Woodball Indonesia untuk memastikan kesiapan atlet dalam menghadapi pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.

Timnas Woodball Indonesia siap hadapi SEA Games 2025

“Kami terus mendorong agar para atlet menjaga kesehatan, berlatih dengan disiplin, dan tampil maksimal di setiap kesempatan. Mari kita doakan bersama agar woodball bisa mempersembahkan medali emas bagi Indonesia dan menunjukkan bahwa kita siap bersaing di level tertinggi,” tambahnya.

Di hadapan CdM Bayu, Aang selaku Ketum IWbA menyatakan optimismenya bahwa Timnas Woodball Indonesia bakal menyapu bersih medali emas di SEA Games 2025. Dia menyampaikan seluruh atletnya siap memberikan penampilan terbaiknya untuk Merah Putih.

“Kalau CdM bilang sapu bersih, berarti sapu bersih. Kita siap mengikuti arahan CdM. Para atlet sudah menunjukkan performa terbaiknya dan siap berjuang di enam nomor untuk mengibarkan Merah Putih di Thailand,” ujar Aang.