Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

CdM Bayu Priawan Targetkan Renang Sumbang 5 Emas di SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 11 Oktober 2025 |01:10 WIB
CdM Bayu Priawan Targetkan Renang Sumbang 5 Emas di SEA Games 2025
Cabor renang ditargetkan meraih lima medali emas di SEA Games 2025 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono, mematok target tinggi untuk cabang olahraga renang di SEA Games 2025 yakni lima medali emas. Mereka harus melewati capaian di SEA Games 2023 Kamboja!

Target itu diucapkan langsung saat berkunjung ke Stadion Akuatik Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Kamis 9 Oktober 2025. Cabor renang tengah menggelar pemusatan latihan (Pelatnas) di sana.

1. Aura Positif

perenang izzy dwifaiva hefrisyanthi foto pon

Bayu merasakan aura cukup positif dalam persiapan cabor renang. Ia optimistis cabor itu bisa meraih hasil lebih baik dalam SEA Games 2025, pada Desember nanti. 

"Tentunya kami disini melihat kesiapan mereka, latihan mereka semua, dan kami berharap supaya cabang akuatik ini di SEA Games Desember di Thailand mendatang bisa mendapatkan emas yang banyak," kata Bayu di Jakarta, dikutip Sabtu (11/10/2025).

"Jika edisi lalu kita dapat tiga medali emas, tahun ini harapannya dapat lima lah karena akuatik ini mother of sport," tambah pria berkacamata itu.

CdM akan bekerja sama dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) dan Kemenpora, serta federasi untuk memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pada saat perhelatan SEA Games mendatang. Tentunya hal itu untuk menunjang agar atlet dapat berprestasi.

"Sejauh ini rasanya enggak ada masalah yang signifikan karena semua sudah terpenuhi. Dari PB sendiri sudah penuhi, dari KOI juga sangat membantu dan mendukung semuanya. Dari kementerian juga sudah sangat cukup," ucap Bayu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/43/3183854/pbvsi_resmi_melepas_timnas_voli_putra_indonesia_yang_akan_berlaga_di_sea_games_2025-EoUH_large.jpg
SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Ditarget Raih Emas Keempat Beruntun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183816/janice_tjen-9lp5_large.jpg
Target Janice Tjen di SEA Games 2025: Bertekad Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/43/3183711/indonesia_meraih_1_emas_5_perak_dan_6_perunggu_di_isg_2025_noc_indonesia-9L5X_large.jpg
Raih 1 Emas, 5 Perak dan 6 Perunggu di ISG 2025, Modal Renang Indonesia Bersinar di SEA Games 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/43/3183551/ketum_pbti_letnan_jenderal_tni_richard_tampubolon-Vz8m_large.jpg
PBTI Targetkan Medali Emas SEA Games 2025 Thailand, Ketum Richard Tampubolon: Saya Optimistis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/43/3183375/siman_sudartawa-5WaO_large.jpg
Pensiun Usai SEA Games 2025, Siman Sudartawa Targetkan Emas Terakhir di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/40/3183159/jonatan_christie-VhND_large.jpg
Penyebab Jonatan Christie Tolak Tawaran PBSI Masuk Skuad SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement