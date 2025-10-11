CdM Bayu Priawan Targetkan Renang Sumbang 5 Emas di SEA Games 2025

JAKARTA – Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono, mematok target tinggi untuk cabang olahraga renang di SEA Games 2025 yakni lima medali emas. Mereka harus melewati capaian di SEA Games 2023 Kamboja!

Target itu diucapkan langsung saat berkunjung ke Stadion Akuatik Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Kamis 9 Oktober 2025. Cabor renang tengah menggelar pemusatan latihan (Pelatnas) di sana.

1. Aura Positif

Bayu merasakan aura cukup positif dalam persiapan cabor renang. Ia optimistis cabor itu bisa meraih hasil lebih baik dalam SEA Games 2025, pada Desember nanti.

"Tentunya kami disini melihat kesiapan mereka, latihan mereka semua, dan kami berharap supaya cabang akuatik ini di SEA Games Desember di Thailand mendatang bisa mendapatkan emas yang banyak," kata Bayu di Jakarta, dikutip Sabtu (11/10/2025).

"Jika edisi lalu kita dapat tiga medali emas, tahun ini harapannya dapat lima lah karena akuatik ini mother of sport," tambah pria berkacamata itu.

CdM akan bekerja sama dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) dan Kemenpora, serta federasi untuk memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pada saat perhelatan SEA Games mendatang. Tentunya hal itu untuk menunjang agar atlet dapat berprestasi.

"Sejauh ini rasanya enggak ada masalah yang signifikan karena semua sudah terpenuhi. Dari PB sendiri sudah penuhi, dari KOI juga sangat membantu dan mendukung semuanya. Dari kementerian juga sudah sangat cukup," ucap Bayu.