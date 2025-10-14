Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Lengkap! Ini Daftar Pembalap MotoGP 2026: Ada 2 Rookie, Marc Marquez Tetap Bela Ducati

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |16:56 WIB
Lengkap! Ini Daftar Pembalap MotoGP 2026: Ada 2 Rookie, Marc Marquez Tetap Bela Ducati
Para pembalap MotoGP 2026. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DAFTAR pembalap MotoGP 2026 sudah lengkap. Persaingan musim depan bakal lebih seru karena kehadiran 2 rookie.

Marc Marquez pun dipastikan tetap bela tim pabrikan Ducati. Dengan kondisi ini, akankah dirinya tampil lebih moncer hingga pertahankan gelar juara dunia?

Diogo Moreira

1. Ada 2 Rookie

Dua rookie atau pembalap debutan dipastikan bakal menghiasi MotoGP 2026. Pembalap itu adalah Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira.

Untuk nama terakhir, yakni Diogo Moreira, dia baru saja resmi diumumkan jadi pembalap LCR Honda untuk MotoGP 2026. Dia menggatikan peran pembalap asal Thailand, Somkiat Chantra.

Kiprah buruk Chantra di MotoGP 2025 membuatnya tak dapat perpanjangan kontrak. Chantra pun akan meninggalkan MotoGP pada akhir musim ini.

Lalu, ada Toprak Razgatlioglu. Dia akan membalap bersama tim satelit Yamaha, yakni Pramac Racing, pada musim depan.

Toprak Razgatlioglu bakal bertandem dengan Jack Miller. Dia menggantikan Miguel Oliveira yang akhirnya bertukar tempat dengan Toprak karena pindah ke World SBK (WSBK).

2. Marc Marquez Tetap Bela Ducati

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Meski ada perubahan di sejumlah tim, Marc Marquez dipastikan tetap akan membela tim pabrikan Ducati. Dia juga masih akan bertandem dengan Francesco Bagnaia.

Menarik menantikan duet ini pada musim depan. Sebab, Marquez musim ini bisa mengukir kesuksesan besar hingga merebut gelar juara dunia MotoGP 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/38/3173208/marc_marquez-lSuQ_large.jpg
Belum Puas, Marc Marquez Targetkan Lampaui Gelar Juara Dunia Valentino Rossi di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/38/3171274/ducati_corse_punya_alasan_tersendiri_mengapa_akhirnya_memberi_alex_marquez_motor_spek_pabrikan_di_motogp_2026-0p8O_large.jpg
Penyebab Ducati Beri Alex Marquez Motor Spek Pabrikan di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/38/3168176/franco_morbidelli-rLk7_large.jpg
Franco Morbidelli Masih Pakai Motor Bekas di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/38/3167888/simak_daftar_lengkap_pembalap_motogp_2026_hingga_september_2025-m9co_large.jpg
Daftar Lengkap Pembalap di MotoGP 2026: Marc Marquez-Francesco Bagnaia Masih Setim, 1 Kursi Kosong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/38/3166991/marc_marquez-Ceq7_large.jpg
Pablo Nieto: Cara Hentikan Marc Marquez di MotoGP? Perlu Pakai Sniper!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/38/3161857/jack_miller-SRA4_large.jpg
Bukan Jack Miller, Yamaha Diprediksi Bakal Tendang Alex Rins
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement