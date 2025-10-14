Lengkap! Ini Daftar Pembalap MotoGP 2026: Ada 2 Rookie, Marc Marquez Tetap Bela Ducati

DAFTAR pembalap MotoGP 2026 sudah lengkap. Persaingan musim depan bakal lebih seru karena kehadiran 2 rookie.

Marc Marquez pun dipastikan tetap bela tim pabrikan Ducati. Dengan kondisi ini, akankah dirinya tampil lebih moncer hingga pertahankan gelar juara dunia?

1. Ada 2 Rookie

Dua rookie atau pembalap debutan dipastikan bakal menghiasi MotoGP 2026. Pembalap itu adalah Toprak Razgatlioglu dan Diogo Moreira.

Untuk nama terakhir, yakni Diogo Moreira, dia baru saja resmi diumumkan jadi pembalap LCR Honda untuk MotoGP 2026. Dia menggatikan peran pembalap asal Thailand, Somkiat Chantra.

Kiprah buruk Chantra di MotoGP 2025 membuatnya tak dapat perpanjangan kontrak. Chantra pun akan meninggalkan MotoGP pada akhir musim ini.

Lalu, ada Toprak Razgatlioglu. Dia akan membalap bersama tim satelit Yamaha, yakni Pramac Racing, pada musim depan.

Toprak Razgatlioglu bakal bertandem dengan Jack Miller. Dia menggantikan Miguel Oliveira yang akhirnya bertukar tempat dengan Toprak karena pindah ke World SBK (WSBK).

2. Marc Marquez Tetap Bela Ducati

Meski ada perubahan di sejumlah tim, Marc Marquez dipastikan tetap akan membela tim pabrikan Ducati. Dia juga masih akan bertandem dengan Francesco Bagnaia.

Menarik menantikan duet ini pada musim depan. Sebab, Marquez musim ini bisa mengukir kesuksesan besar hingga merebut gelar juara dunia MotoGP 2025.