CdM Bayu Priawan Pantau Pelatnas Kickboxing Indonesia: Targetkan Tambahan Emas SEA Games 2025

JAKARTA – Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk SEA Games Thailand 2025, Bayu Priawan Djokosoetono, meninjau langsung Pelatnas cabang olahraga kickboxing di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (14/10/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan para atlet berada di jalur yang tepat, terutama setelah mereka sukses membawa pulang hasil membanggakan dari Kejuaraan Dunia.

Dalam kunjungan tersebut, Bayu didampingi Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari. Bayu mengaku terkesan dengan semangat juang para petarung Garuda yang baru saja pulang membawa hasil memuaskan dari Kickboxing World Cup 2025 di Tashkent, Uzbekistan.

Dalam ajang dunia tersebut, Indonesia sukses menyabet dua medali emas dan dua perunggu. Medali emas masing-masing diraih oleh Aprilia Eka Putri Lumbantungkup (kategori K1 52 kg putri) dan Enggar Bayu Saputra (full contact 57 kg putra). Sementara Abzul Aziz Chalim (kicklight 57 kg putra) serta Sevi Nurul Aini (lowkick 48 kg putri) menyumbang dua perunggu.

“Kickboxing ini olahraga yang luar biasa. Kita baru saja buktikan bisa bersaing di level dunia lewat World Cup di Uzbekistan. Sekarang saya melihat sendiri bagaimana fokus dan semangat para atlet di Pelatnas. Saya yakin, mereka bisa kembali mengharumkan nama Indonesia di SEA Games nanti,” ujar Bayu kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Bayu menegaskan bahwa momentum positif tersebut harus dijaga hingga hari pertandingan nanti. Jika konsisten, Bayu optimistis hasil manis akan didapatkan Indonesia.

“Tinggal bagaimana menjaga konsistensi dan mental juang mereka. Kalau ini terus dipelihara, hasilnya akan mengikuti,” imbuhnya.

CdM Indonesia di SEA Games 2025 Bayu Priawan Djokosoetono (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

1. Semangat Juang

Sementara itu, Ketua Umum PP Kickboxing Indonesia, Ngatino, menyampaikan apresiasi atas dukungan langsung dari CdM dan Presiden NOC Indonesia. Ia menilai, kehadiran keduanya menjadi suntikan moral besar bagi para atlet yang tengah mempersiapkan diri.

“Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Walau jumlah nomor yang dipertandingkan dikurangi dari 17 menjadi hanya 8, kami tidak akan surut semangat. Kami ubah strategi, kami tetap siap berjuang untuk membawa pulang emas,” tegas Ngatino.