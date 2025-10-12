Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

CdM Bayu Priawan Ingatkan Pentingnya Hargai Perjuangan Atlet Jelang SEA Games 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 Oktober 2025 |00:19 WIB
CdM Bayu Priawan Ingatkan Pentingnya Hargai Perjuangan Atlet Jelang SEA Games 2025
Bayu Priawan Djokosoetono mengingatkan pengorbanan para atlet ini tidaklah mudah (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono, memberi pesan penting kepada masyarakat jelang SEA Games 2025. Ia mengingatkan, perjuangan keras para atlet wajib dihargai.

Berbagai cabor terus berlatih menjelang perhelatan SEA Games Thailand 2025. Ajang tersebut akan berlangsung di Bangkok, Thailand pada 9-20 Desember 2025.

1. Kunjungi 4 Cabor

Pelatnas Panjat Tebing jelang SEA Games 2025 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
Pelatnas Panjat Tebing jelang SEA Games 2025 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Bayu kali ini mengunjungi empat cabor yang sedang melangsungkan pemusatan latihan (TC). Keempat cabor itu adalah panjat tebing, ice skating, panahan, dan skateboard. 

Safari pertama dimulai dari meninjau tempat latihan Veddriq Leonardo di Hotel Santika Premiere, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu 11 Oktober 2025 pagi WIB. Okezone ikut serta dalam rombongan safari ini. 

2. Agak Padat

Menurut pantauan di lokasi, Veddriq Leonardo dkk berlatih sungguh-sungguh sejak pagi hingga siang hari. Kemudian setelah itu, Bayu Priawan dan rombongan bergeser ke tempat latihan ice skating di AEON Cakung, Jakarta Timur. 

"Ya hari ini agak padat, kali ini ada beberapa cabor yang kami kunjungi. Mulai dari panjat tebing, ice skating, panahan, dan skateboard. Ada empat cabor yang kami kunjungi," kata Bayu kepada awak media, termasuk Okezone, dikutip Minggu (12/10/2025).

Melihat keseriusan para atlet, Bayu mengingatkan pentingnya menghargai dan mendukung perjuangan para atlet. Pria berusia 48 tahun itu terkesan dengan latihan keras para atlet demi mengharumkan nama Indonesia.

 

Halaman:
1 2
