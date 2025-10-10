Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |20:20 WIB
RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang
RCTI+ mendukung penuh Garuda Fight Championship dan siap berkolaborasi untuk jangka panjang (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – RCTI+ mendukung penuh ajang Garuda Fight Championship “For Revenge”. Bahkan, menurut Deputi COO RCTI+, Ade Fauzia Rachman, pihaknya siap berkolaborasi dalam jangka panjang.

Sesuai jadwal, Garuda Fight Championship akan digelar di Pos Bloc Jakarta, Sabtu 11 Oktober 2025. Sebanyak delapan pertandingan akan tersaji pada ajang tersebut, dengan laga utama akan mempertemukan dua petinju muda yakni Capung vs Danil. 

1. Kerja Sama

Garuda Fight Championship For Revenge live dan eksklusif di RCTI+ (Foto: MNC Media)
Garuda Fight Championship For Revenge live dan eksklusif di RCTI+ (Foto: MNC Media)

Ade menjelaskan awal mula RCTI+ bekerja sama dengan pihak GFC selaku promotor. Kerja sama ini terjalin karena memiliki visi yang sama yakni menghadirkan hiburan berkualitas yang bisa dijangkau oleh lebih banyak penonton di Indonesia.

“Kerja sama ini sebenarnya berawal dari visi yang sama antara GFC dan RCTI+, yaitu menghadirkan hiburan berkualitas yang bisa dijangkau oleh lebih banyak penonton di seluruh Indonesia,” kata Ade kepada Okezone, Jumat (10/10/2025).

“RCTI+ sebagai platform digital punya infrastruktur dan jangkauan yang sangat luas, jadi kami melihat ini sebagai langkah strategis untuk memperluas audiens, tidak hanya penonton yang datang langsung ke lokasi acara, tapi juga mereka yang ingin menikmati tayangan dari rumah secara praktis dan legal,” sambungnya. 

2. Jangka Panjang

Bahkan, Ade menjelaskan ada rencana untuk melakukan kolaborasi jangka panjang dengan pihak GFC. Dia ingin Garuda Fight Championship menjadi salah satu konten utama di RCTI+ SuperApp. 

“Ya, tentu ada rencana ke arah sana. GFC dan RCTI+ sama-sama melihat potensi besar dari kolaborasi ini, bukan hanya untuk satu event, tapi juga untuk mengembangkan format hiburan digital yang lebih interaktif dan berkelanjutan,” tukas Ade.

“Kami ingin GFC menjadi salah satu flagship content yang terus hadir di RCTI+, dan ke depan, bukan tidak mungkin kami menghadirkan program turunan, dokumentasi eksklusif, atau bahkan format kompetisi digital yang melibatkan penonton secara langsung,” tandasnya.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
