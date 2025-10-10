Federasi Gimnastik Indonesia Pastikan Atlet Israel Tidak Ikut Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta

FEDERASI Gimnastik Indonesia (FGI) memastikan atlet Israel tidak ikut Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang akan berlangsung di Jakarta. Hal ini disampaikan Ketua Umum (Ketum) FGI, Ita Yuliati Irawan.

Sejumlah perwakilan atlet dari Israel, termasuk Artem Dolgopyat, awalnya memang ingin berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Ajang itu akan digelar di Jakarta pada 19-25 Oktober 2025.

Artem Dolgopyat merupakan peraih medali perak Olimpiade Paris 2024. Selain itu, dia berstatus juara dunia pada 2023.

"Mereka dipastikan tidak akan hadir visa dibatalkan karena sudah ditolak," kata Ita dalam konferensi pers, Jumat (10/10/2025).

1. FGI Dukung Keputusan Pemerintah RI

Ita mengatakan Federasi Gimnastik Internasional (FIG) mendukung penuh segala keputusan yang sudah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia. Jadi, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 tetap akan berjalan sesuai rencana.

"FIG mendukung penuh pemerintah Indonesia dan memastikan Israel tidak hadir," ucapnya.