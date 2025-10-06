Segini Gaji Fermin Aldeguer, Pembalap Tim Gresini Racing yang Juara MotoGP Mandalika 2025

GAJI Fermin Aldeguer menarik diulas. Sebab, pembalap tim Gresini Racing ini baru saja juara MotoGP Mandalika 2025.

Ya, kiprah ciamik ditunjukkan Fermin Aldeguer di MotoGP Mandalika 2025 yang digelar pada akhir pekan lalu. Dia sukses finis di posisi kedua pada sprint race.

Kemudian, tren positifnya berlanjut ke balapan utama yang digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu 5 Oktober 2025. Aldeguer kali ini bahkan naik podium tertinggi karena keluar sebagai pemenang.

1. Ukir Sejarah

Hasil ini membuat Fermin Aldeguer ukir sejarah di MotoGP Mandalika 2025. Dia jadi pemenang termuda kedua di MotoGP pada era modern.

Aldeguer menang di usia 20 tahun dan 283 hari. Posisi pertama pembalap termuda yang menangi balapan MotoGP masih dipegang Marc Marquez yang naik podium tertinggi di usia 20 tahun 63 hari.

Ini juga jadi kemenangan perdana Aldeguer di kelas MotoGP. Sebelumnya, pencapaian terbaik rookie MotoGP musim ini tersebut adalah finis kedua pada MotoGP Austria 2025.